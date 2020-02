Equinor-toppen om klimasatsingen: - En svær fornybarbutikk

Han lar seg ikke stresse av utålmodige røster. Nå går Equinors fornybarsjef Pål Eitrheim inn i gjennomføringsmodus.

LONDON (Nettavisen Økonomi:) I forrige uke så oljegiganten Equinor tilbake på 2019 og fram mot 2020. Resultatene falt kraftig, og Equinor-aksjen falt syv prosent på Oslo Børs. I tillegg til svake resultater, la selskapet frem store planer for deres fornybare virksomhet de kommende årene:

Equinors produksjonskapasitet skal være ti ganger høyere i 2026 enn i dag, og skal vokse med 30 prosent i året. Oljegiganten har ambisjoner om å bli verdensledende innen havvind.

Om 15 år forventer Equinor å øke fornybarkapasiteten til 12-16 gigawatt. Satsingen blekner imidlertid sammenliknet med planene til den tidligere oljegiganten Ørsted fra Danmark, som skal installere 20 gigawatt i løpet av de neste fem årene.

Til tross for de tilsynelatende ambisiøse planene for fornybar energi, var ikke miljøbevegelsen og Miljøpartiet De Grønne (MDG) helt fornøyd. MDG-topp Hermstad mente for eksempel at Equinor drev med grønnvasking av egen virksomhet. Det stresser imidlertid ikke fornybar-sjef Pål Eitrheim i Equinor, som mener satsingen er offensiv:

– Det er vurderinger jeg ikke er så opptatt av. Jeg går på jobb hver dag med tanke på å levere på det mandatet vi har lagt frem: En offensiv industrisatsing med tunge investeringer. Det er helt sikkert ulike vurderinger og meninger om det, men det er utenfor min kontroll, sier Eitrheim.

STØRST: I september vant Equinor og SSE kontraktene til tre store havvind-prosjekter i Doggerbank-området i Nordsjøen. Prosjektene forventes å levere elektrisitet tilsvarende forbruket til 4,5 millioner britiske hjem. Foto: Equinor

Bygger verdens største havvindpark

I dag leverer Equinor fornybar vindkraft fra flere prosjekter i Tyskland og Storbritannia, som gir strøm til mer enn en million hjem. I 2017 ferdigstilte selskapet verdens første havvindpark, Hywind Scotland, utenfor Storbritannia - og i årene som kommer skal Equinor blant annet investere milliarder i havvindparken Empire Wind utenfor New York (se video under), Hywind Tampen utenfor Norge og Dogger Bank utenfor Storbritannia. Sistnevnte blir verdens største vindpark til havs.

– Fornybar energi blir stort og viktig for oss fremover, og vil bli den raskest voksende delen av Equinor frem mot 2030, sier Eitrheim.

Equinor-toppen sier selskapet er klare for å gå inn i flere havvind-prosjekter gjennom auksjons- og lisensrunder. Nord-Amerika, Europa og Nordsjøen vil være selskapets hovedprioritet, og vil være områdene som selskapet ser for seg å vokse i. Kina, India og USA stod for 70 prosent av veksten i verdens energibehov i 2018, ifølge IEA.

– Når får vi se havvind fra Equinor i vekstøkonomiene, der energibehovet øker mest?



– Det er vanskelig å si. Vi har ikke bare fokus på kjerneområdene våre, og driver fortsatt forretningsutvikling i andre områder. Fokuset på kjerneområder handler om at vi ser skalafordeler som gjør at vi kan drive mer effektivt og ha mer lønnsom virksomhet når vi konsentrerer oss på noen få områder, sier Eitrheim.

– Hva med Asia?

– Asia er absolutt interessant for oss. Vi har signert en samarbeidsavtale med Kina og Japan, og ser på konkrete muligheter i Sør-Korea. Asia er spesielt interessant når det gjelder å ta flytende havvind til neste nivå hva gjelder størrelse på prosjektene, sier Eitrheim.

Også i Europa er energibehovet ventet å gjennomgå store forandringer de neste 30 årene. EUs nye Green Deal varsler at unionen skal gå foran i kampen mot menneskeskapte klimaendringer, blant annet gjennom et storstilt grønt skifte til fornybar energi.

– Vi skal bygge opp en svær fornybarbutikk nær et område med store ambisjoner. Det fremstår for meg som en enorm forretningsmulighet, sier Eitrheim.

- Gjennomføringsmodus

– Hva er du mest spent på inn i 2020?

– Det blir et år for leveranser og gjennomføring. Det handler om å demonstrere gjennomføringsevne og nøysomhet. Her må vi ha kremmeråd. Det er det jeg ser etter hver dag, og det har jeg fokus på mer enn milepæler, som det var mange av i 2019. Nå går vi inn i gjennomføringsmodus, sier Eitrheim.

MILLIARDER: Dogger Bank-prosjektene anslås å utløse samlede investeringer på om lag 9 milliarder britiske pund i tidsrommet 2020 til 2026. Her fra Hywind Scotland-parken. Foto: Øyvind Gravås (Woldcam/Equinor)

Miljøstiftelsen Zero og finansansvarlig Per Kristian Sbertoli skulle helst sett at Equinor ga enda mer gass i ukjente farvann. Sbertoli viser til at regjeringen har lovet en internasjonal satsing på å gi utviklingsland fornybare alternativer til kull. Han mener Norge bør søke avtaler med land som har store utbyggingsplaner for kull for å få dem over på fornybar energi i stedet for.

– Utvikling av rammebetingelser for havvind bør være en del av slike planer, og her bør også Equinor se mulighetene som kan åpne seg, sier Sbertoli.

Han peker på at Vietnams etterspørsel etter strøm øker med 10 prosent i året, samtidig som landet har massive planer om økt bruk av kullkraft. Kina, et land Equinor har samarbeidsavtaler i, har også store planer for utbygging av flere kullkraftverk.

– Equinor har muskler og lang erfaring med å bidra til å skape bedre rammebetingelser for sine operasjoner innen olje og gass. Vi vil oppfordre selskapet til å bruke disse musklene aktivt til å jobbe opp mot både norske myndigheter og myndighetene i potensielle vertsland for å fremskynde utviklingen av markeder for havvind, sier Sbertoli.

