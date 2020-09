Equinor vil bygge ut Breidablikk-feltet for 18,6 milliarder kroner

Equinor har besluttet å bygge ut Breidablikk-feltet i Nordsjøen. Investeringene vil ligge på om lag 18,6 milliarder kroner.

Forventet utvinning fra feltet er omtrent 200 millioner fat, opplyser Equinor i en pressemelding.

Partnerne som sammen med Equinor har besluttet å bygge ut feltet, er Petoro, Vår Energi og ConocoPhillips Skandinavia. En plan for utbygging og drift er mandag levert til olje- og energiministeren.

– Breidablikk-feltet er et av de største oljefunnene på norsk sokkel som ennå ikke er utviklet. Beslutningen om å bygge ut feltet vil gi betydelige verdier til det norske samfunnet og eierne. Vi er glade for at vi i dag også kan tildele to sentrale kontrakter til en samlet verdi på 3,3 milliarder kroner inklusive opsjoner, sier Geir Tungesvik, fungerende konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring hos Equinor.

Breidablikk skal kobles opp mot Grane-feltet i Nordsjøen, og formålet med prosjektet er å få bygget ut ressursene som ligger nord for Grane-feltet ved å utnytte eksisterende infrastruktur, skriver E24.

Kontrakten for produksjonsanlegg på havbunnen tildeles Aker Solutions. Denne har en anslått verdi på om lag 2,5 milliarder kroner inklusive opsjoner. Rundt 300 årsverk er ventet å være knyttet til prosjektet.

