Equinors Anders Opedal skal bli «klimanøytal» i 2050, men: – Vil kreve sterkt fokus på økt oljeutvinning

Oljegigantens nye toppsjef fikk både ris og ros første dag på jobb.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) Equinors nye konserndirektør Anders Opedal (52) har vært ansatt i selskapet siden 1997, men hadde aldri sett for seg at han skulle bli sjef.

Mandag morgen stilte forgjengeren Eldar Sætre på Equinors hovedkontor med et stort smil, håndsprit og en vennlig albuehilsen foran pressekorpset. Sætre hadde også sørget for at navneskiltet på konserndirektørens kontor var byttet ut, og at alt lå til rette for en god start for oljegigantens nye sjef.

Saudabuen Opedal hadde fått to måneder på å venne seg til tanken om at han ville bli toppsjef for et konsern med over 20.000 ansatte. Han startet med å slippe en nyhet:

Equinor skal bli et såkalt klima «klimanøytalt» selskap i 2050. Det innebærer å kutte utslippene fra olje- og gassproduksjonen betydelig, ta store steg innen fornybar energi og utvikle systemer for fangst og lagring av CO2.

Samtidig vil Opedal skru opp dampen innen olje- og gass, både på leting og produksjon. Hvert år fram til 2026 skal Equinor produsere tre prosent mer olje og gass.

OVERTAKELSE: Anders Opedal tar over for Eldar Sætre som konsernsjef i Equinor. Her viser Sætre vei til Opedals nye kontor på Forus i Stavanger. Foto: Carina Johansen (NTB)

Skal øke oljeproduksjonen

– Dere skal øke olje- og gassproduksjonen fram til 2026, men også bli klimanøytrale. Hvordan henger det sammen?

– Det henger sammen med at vi har gode prosjekter på norsk sokkel, som er veldig konkurransedyktige - også i et lavkarbonsamfunn. Men det handler også om at vi må forberede oss på en fremtid med mindre olje og gass. Vi har også satt oss et mål om å bli klimanøytrale i våre globale operasjoner innen 2030, noe som betyr at vi må ta større ansvar for egne utslipp innen ti år. Hvis alle selskaper gjør dette, vil vi komme langt, sier Opedal.

– Hvor stor andel av Equinor er oljerelatert i 2050, tror du?

– Det er vanskelig å si. Men vi skal nok fortsatt produsere olje og gass i 2050. Basert på geologi på norsk sokkel, vil vi nok produsere mindre enn eller rundt 50 prosent av det vi gjør i dag. Men det vil kreve sterkt fokus på økt oljeutvinning og at vi fortsetter med leting. Ellers vil det bli betydelig mindre, sier Opedal.

AMBISIØS: Anders Opedal mener Equinor skal være i tet innen fornybar energi, hydrogen og karbonfangst- og lagring: – Det er helt avgjørende for at vi skal lykkes med Parisavtalen, og her skal vi være helt i front, sier den nye sjefen. Foto: Carina Johansen (NTB)

Equinors konsernsjef møtte både ris og ros på sosiale medier første dag i sjefsstolen:

En Twitter-bruker mener Equinors ambisjoner er «på grensen til komisk»:

En annen mener at Equinor ikke beveger seg raskt nok i grønn retning:

Equinor får også kritikk for sine ambisjoner om å øke olje- og gassproduksjonen de neste årene:

Selskapet får imidlertid ros fra Ap-politiker Espen Barth Eide, som mener konsernsjefen sender et viktig signal med sine klimaambisjoner:

Tøff start

Anders Opedal overtar som Equinor-sjef idet verden er inne i niende måned med koronapandemi og betydelig usikkerhet. Oljeprisen raste fra rundt 60 dollar per fat i i februar til 19,66 dollar fatet i april. I månedene etter har prisen steget sakte, men sikkert - og har stabilisert seg på rundt 40 dollar fatet.

Nye nedstengninger globalt kan imidlertid sende oljeprisen nedover, ettersom olje- og gassetterspørselen vil gå ned. Opedal legger ikke skjul på at han starter som sjef på et vanskelig tidspunkt.

– Jeg blir konsernsjef i en ny tid, der vi fortsatt har covid-19 og et volatilt olje- og gassmarked. Når vi skal bygge opp verdensøkonomien igjen, vil det være med en voldsom vekst i fornybar energi og lavkarbonløsninger. Flere av stimuluspakkene vi har sett legger opp til mer hydrogen og fornybar. Vi skal være i disse vekstmarkedene og har satt høye klimaambisjoner i dag, sier Opedal.

BYTTE: Utenfor konserndirektørens kontordør hang det et nytt navneskilt mandag. Foto: Carina Johansen (NTB)

