Equinors havvind-sjef kjenner på presset fra konkurrentene: – Vår største utfordring

Store nyheter slippes fra hele verden og grunne områder fylles opp. Nå må Sebastian Bringsværd levere.

I forrige uke åpnet olje- og energiminister Tina Bru (H) to områder i Nordsjøen for havvindutbygging, slik at aktører som Equinor kan søke om å få utvikle havvind utenfor Sør-Vestlandet fra 2021.

Equinors Sebastian Bringsværd leder oljegigantens arbeid med flytende havvind, og kunne nikke anerkjennende da Bru slapp nyheten fra båten ved Utsira fredag.

Bare den siste tiden har Skottland åpnet nye områder for offshore vind, etternøleren Frankrike har fått fart på sakene, mens land som Japan og Sør-Korea skal bygge ut i stor skala de neste par årene. I tillegg skal EU pøse flere «titalls milliarder euro» inn i fornybar teknologi som et ledd i en grønn gjenoppbygging etter koronakrisen.

Derfor var åpningen av områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II spesielt etterlengtet for Equinors flytende havvind-sjef.

– I dette bildet vil norske leverandører stå sterkt allerede, men de kan bli enda sterkere dersom de får et hjemmemarked å øve seg i før de leverer globalt, sier Bringsværd.

PÅSKRUDD: Flere land hevder seg i kappløpet om flytende havvind. Når Norge åpner nye områder på hjemmebane, er Equinors flytende havvind-sjef Sebastian Bringsværd klar. Foto: Øyvind Gravås/Equinor

Den største utfordringen

45-åringen omtaler åpningen av områdene i Nordsjøen som gledelig, riktig og viktig. Bringsværd mener dette er startskuddet for flytende havvind i Norge.

Åpningen vil skape et moment i industrien, legge til rette for konkurranse mellom leverandørene, og forhåpentligvis presse ned kostnadene i utvikling og produksjon av flytende havvind, ifølge Equinor-toppen.

– Vår største utfordring innenfor flytende havvind, er at flytende er dyrere enn bunnfast. Sistnevnte teknologi har hatt ti år på seg med utvikling for å få ned kostnadene. Ingenting er bedre for å få ned kostnadene enn å åpne nye områder, slik at den største utfordringen blir redusert, sier Bringsværd.

FLYTENDE: I motsetning til på bunnfaste installasjoner, vil turbinene på for eksempel Hywind Tampen stå på et flytende fundament. Foto: Illustrasjon (Kværner)

Bunnfaste turbiner må plantes på havbunnen, og begrenses av havdybden. Her ligger flere globale aktører langt fremme. Equinor er en del av store bunnfaste utbygginger utenfor Storbritannia og USA, men Bringsvær ser at flere av de mest attraktive områdene for bunnfaste turbiner forsvinner innen kort tid.

Innen flytende havvind er fortsatt Equinor verdensledende, men det haster med å fortsette utviklingen.

– Globalt ser vi at den flytende delen av havvind har et større potensiale for vekst nå, i og med at mange av de grunnere områdene fylles opp. På dypet har vi større vindressurser og mer fleksibilitet. Hywind Skottland er et godt eksempel på dette, og var i fjor den best produserende vindparken i Storbritannia med en høy kapasitetsfaktor, sier Bringsvær.

Ser store muligheter i Norge

Området i Utsira Nord er et område som er svært aktuelt for flytende havvind, ifølge både Bringsværd og regjeringen. Strømmen fra flytende vind i området kan kobles mot eksisterende oljeplattformer, på samme måte som Hywind Tampen kobles mot Snorre- og Gullfaks-feltene.

– Nye områder legger til rette for at store aktører som oss, samt små aktører langs kysten, kan bruke hjemmemarkedet til innovasjon og til å teste ny teknologi. Store områder gjør at vi kan utvikle store volumer, som gjør at hjemmemarkedet vil vokse over tid, sier Equinors Bringsvær.

STORE OMRÅDER: Mens området Utsira Nord er best egnet for flytende havvind, ligger Sørlige Nordsjø II i et område der bunnfaste vindparker er mulig og der kraften som produseres kan eksporteres til Europa. Foto: Illustrasjon (Regjeringen)

Norske leverandører er allerede godt i gang, og starter ikke på bar bakke: Hywind Skottland ble produsert med 30 prosent norsk innhold i 2017, og Equinor har ambisjoner om at Hywind Tampen skal bestå av 50 prosent norsk innhold.

Tidligere har Equinor annonsert at selskapet innen 2026 vil ha en produksjonskapasitet fra fornybare prosjekter på fire til seks gigawatt, hovedsaklig basert på den nåværende prosjektporteføljen. Det er rundt ti ganger høyere enn dagens nivå. Bringsvær antyder at en del av kapasiteten kan komme i Norge.

– Strategien vi presenterte tidligere i år står fast, og når Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II åpnes, er dette brikker som passer fint inn i våre eksisterende planer. Utbygginger i Norge kan bli en viktig brikke i våre ambisjoner om å produsere fire til seks GW flytende havvind innen 2026.

