Er det en skattebetaleroppgave å understøtte Øyafestivalen?

To festivaler raser over at å ha mistet støtten fra Kulturrådet, mens mediene holder mikrofonstativet. Men glemmer mediene at noen, skattebetalerne, tar regningen?

Jevnlig publiseres det kronikker der økonomisk vanskeligstilte forteller om en hverdag med knapphet.

Nylig fortalte en enslig mor i Bergens Tidende om hvor vanskelig det er å leve på én lønn når man har ansvar for barn samtidig.

Det var en gang

Historien fikk meg til å huske da jeg selv hadde ansvar for en liten gutt i Oslo. Selv om vi spiste middag hver dag, så var det krevende å klare seg på én lønn i en nyinnkjøpt bolig. Og boligen var bitteliten. Jeg fikk dobbel barnetrygd, som kanskje var på til sammen 1900 kroner per måned.

Men samtidig gikk en stor andel av lønnen min ut i skatt. Det forekom meg å være en absurd symbolpolitikk å få en almisse på 1900 kroner per måned når halve lønnen gikk ut i skatt. Så kom merverdiavgift på alt fra mat til strøm. NRK-lisens.

Absurd symbolpolitikk

For jeg var på ingen måte fattig nok til å få reduksjon i for eksempel i utlegg til skolefritidsordning eller til å få bostøtte. Hadde jeg hatt mindre lønn, hadde jeg kanskje ikke fått det hele til å gå rundt.

Tenk å bo i et land der du jobber fulltid eller mer, og betaler så mye skatt at du sliter med å komme deg gjennom måneden for så å få en tilmålt slant tilbake.

Kulturjournalister er rause med skattepenger

Forleden ble det klart at Øyafestivalen og Bergensfest får redusert støtten fra Kulturrådet. Arrangørene var sinte.

Journalistene holdt mikrofonstativet så festivalfolket kunne argumentere for offentlige utbetalinger til sine arrangementer. Kulturjournalister er rause med skattepenger.

Det er sjelden å se kritiske spørsmål som: Hvor store inntekter har festivalene? Hva kan de selv gjøre for å tjene penger så de klarer å videreføre driften? Hvorfor har lønnskostnadene til Øyafestivalen økt med én million kroner, slik E24 skrev i august i år?

Av E24s artikkel går det fram at Øyafestivalen hentet inn 3,5 millioner kroner i støtte fra Oslo kommune, Utenriksdepartementet og altså Kulturrådet i 2018. Det er mer enn mange norske småbedrifter har i driftsinntekter.

Har skattebetalerne et større ansvar for å understøtte festivaler og arrangementer enn de har for regulære bedrifter som småbutikker?

Det samme kan man si om saker fra migrasjonsfeltet.

Totalbildet som ofte mangler

Når en person som for eksempel har blitt utvist som følge av at vedkommende bevisst har holdt tilbake informasjon om sin bakgrunn, så velger mediene å fortelle om saken fra migrantens perspektiv, ofte ensidig.

Vedkommende har kanskje vært flink på skolen og har lært seg norsk, konklusjonen er at vedkommende må få bli. Totalbildet av saken, som hva det har kostet i form av livsopphold, legebehandling, utdanning og ikke minst saksbehandling fra ankomst til anke og rettsbehandling, får sjelden omtalen publikum trenger for å orientere seg om de økonomiske konsekvensene.

Journalistikkens grunnprinsipp handler om å fortelle den svakes part og kritisere de mektige. Derfor er journalistikken viktig. Dermed kan mediene med fordel inkludere skattebetalerperspektivet.

Når noe blir, må noe annet bort

Når vi, skattebetalerne, forplikter oss til å betale for kulturtiltak eller for asylsøkere som ikke alltid snakker sant, må vi prioritere bort aktiviteter som vi selv mener er nødvendige, som idrettsaktiviteter for barn og tannlege, slik som moren forteller til Bergens Tidende.

Det perspektivet bør vi journalister vurdere hver eneste dag. Skattebetalerne er nettopp den lille mannen og kvinnen når stat og kommune krever inn skatter og avgifter.

I en tid der mediene mister tillit, er det avgjørende å demonstrere at man har innsikt og vilje til å forstå og vise konsekvensene av politikken. For det er altså noen som tar den regningen.

