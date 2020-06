Er nynazister mer eller mindre smittefarlige enn antirasister?

Hverdagen er tilbake i norsk politikk, der man misforstår motstandere med vilje og blåser opp bagateller.

Leder av SVs inkluderingsutvalg er «sjokkert over Ernas nynazist-uttalelse», og mener at statsministeren sammenlignet de som demonstrerte mot rasisme med nynazister.

Selv er jeg mer sjokkert over at det går an å tolke en fullstendig ukontroversiell uttalelse fra statsminister Erna Solberg slik.

La oss begynne med utgangspunktet. Tross advarsler fra helsemyndighetene valgte tusenvis av demonstranter i Oslo og Stavanger å demonstrere i sympati for George Floyd og vise støtte til Black Lives Matter-aksjonen.

For myndighetene var det en avveining mellom smittevern og ytringsfrihet, og i den forbindelse ble statsministeren spurt av Aftenposten om det ville vært en annen vurdering dersom demonstrasjonen gjaldt en annen sak, som ikke var så lett å like.

- Nei, jeg tror vår vurdering av ytringsfrihet ville vært akkurat den samme uansett. Men jeg tror mange av dem som ville vært rasende hvis jeg hadde forsøkt å stoppe denne, ville oppført seg annerledes hvis det for eksempel var en nynazistisk demonstrasjon, svarte Erna Solberg.

Det tror jeg også. Naturlig nok.

Vi har etterhvert flere eksempler på at smittevern brukes som trumfkort mot ting man ikke liker, mens smittevernet kommer i bakleksa når det er noe man ønsker.

Les også Spiller på smittefrykt mot hyttefolk, demonstranter og andre man ikke liker

En nøktern vurdering av Erna Solbergs utsagn er at man er mer tilbøyelig til å ta hensyn til smittevern i saker man uansett er imot, og at det er krevende å tenke prinsipielt. Men det er farlig å påberope seg smittevernhensyn i tide og utide. Og hvis det er lov å demonstrere, må det gjelde alle lovlige demonstrasjoner.

Kontrollspørsmålet om Erna Solberg er enkelt: Tror noen for fullt alvor at Høyre-lederen likestiller formålet til Black Lives Matter med formålet til Vigrid eller Den nordiske motstandsbevegelsen?

Lederen for SVs inkluderingsutvalg, Marian Hussein, reagerer voldsomt:

- Absurd. Jeg reagerte sterkt og spontant. Uttalelsene fra Erna Solberg er sjokkerende, sier hun, ifølge Dagsavisen.

- Hadde 15.000 nynazister stått foran Stortinget hadde smittevern vært vårt minste pøroblem, skriver Aps stortingsrepresentant Åsmund Aukrust.

- Vi hadde helt åpenbart reagert hvis tusenvis av nynazister skulle få demonstrere. Det burde du også. Alle burde reagere uavhengig av pandemi, skriver Rødts Seher Aydar.

Spørsmålet fra Aftenposten gjaldt altså saker som ikke var lett å like, og statsministeren brukte nynazisme som eksempel - underforstått; det er en ideologi hun personlig misliker, naturlig nok.

Under koronapandemien opptrådte Stortinget en lang periode eksemplarisk. Man var uenige, men konsentrerte på å finne gode løsninger i fellesskap. Politikerne oppnådde høy respekt og tillit.

Det er trist hvis vi nå er tilbake i kjeklingen som over år har skapt politikerforrakt og lav valgdeltakelse i mange valg. Å tillegge motstandere motiver de åpenbart ikke har, og krangle mot standpunkter de ikke har gitt uttrykk for, er dårlig debatteknikk.

Enten er smittvern så viktig at store forsamlinger skal unngås, uansett formål. Eller så er retten til å demonstrere så viktig, at smittevern kan få mindre vekt. Det koster å ha prinsipper, og det blir rett og slett for billig å ty til lettvintheter i håp om å skåre politiske poenger.

PS! Hva mener du? Var statsminister Erna Solbergs uttalse riktig eller uheldig? Skriv et leserbrev!