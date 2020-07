Er offentlig sektor rustet til å løfte privat sektor?

Store deler av næringslivet ligger nede med brukket rygg, og offentlig sektor kan med innovative tiltak være med på å løfte privat sektor.

Av Yvonne Hansen, ledende konsulent i selskapet Karabin.

Dette er en kommentar. Det er skribentenes holdning som kommer til uttrykk.



Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025 legger opp til at offentlig sektor skal drive med innovasjonsfremmende tiltak, og samarbeidet med næringslivet skal bedres.

Viktige punkter som nevnes er eksempelvis:

Samarbeid med privat sektor på digitaliseringsområdet skal styrkes for å oppnå bedre og mer effektive tjenester og for å legge til rette for innovasjon.

Data skal i større grad deles og gjenbrukes i offentlig sektor, og åpne data skal publiseres for innovasjon og verdiskaping i næringslivet.

Store løft

Etter korona-krisen er dette kanskje viktigere enn noen gang. En ting er at Innovasjon Norge har fått økte midler som selskap kan søke på, noe helt annet er at eksempelvis direktoratene skal åpne seg for å samarbeide med private aktører om innovasjon.

Det finnes mange eksempler og synlige bevis på at offentlige virksomheter åpner seg opp og innbyr til samarbeid med privat sektor. Skatteetaten, NAV og Utdanningsdirektoratet har kommet med mange smarte løsninger.

Ved å lytte til sine brukere har de fått til store løft.

Lover og regler

Men «det offentlige» er et gigantisk system, og mange tar en doktorgrad for å forstå alle deler av systemet. I 2019 var det 70 direktorat, i mange ulike former og fasonger.

Direktoratene er departementenes gjennomføringsorgan, og er sentrale for at regjeringen skal kunne realisere sin politikk. Her sitter det mange flinke fagspesialister som tar seg av viktige samfunnsoppgaver.

Likevel oppfattes direktorat og departement som svært utilgjengelige for de fleste selskap som jobber med innovasjon. Det er på mange måter lukkede systemer.

Litt spissformulert kan vi si at organene skal sikre at lover og regler ivaretas, spørsmålet er om de samtidig klarer å fremme innovasjon?

Innovasjonskultur

Selv om det skjer store endringer innen det offentlige, så opplever mange at innovasjonstakten er begrenset.

Hvor stort er gapet fra nåsituasjon til ønsket situasjon når det gjelder å skape en innovasjonskultur? Den tekniske delen av digitaliseringen er neppe vanskelig å få til, utfordringen er at det er mennesker som skal få til endringene. Her snakker vi om en rekke hangarskip som skal skifte kurs.

For å stadig tilrettelegge for en nytenkende kultur må man jobbe både med menneskene og virksomheten som helhet. Sikre at de ansatte er bevisste på sine egne styrker med tanke på innovative tiltak de skal bistå næringslivet med, og samtidig jobbe for at virksomhetens prestasjon innen nytenkning kan akselereres.

Strategien går frem til 2025, og tiden tikker raskt mot 2021. Kanskje er det på tide å få i gang det store løftet som trengs for at offentlig sektor kan bidra til å heve privat sektor!