Er på hver sin planet i TV-krigen: Dette krangler partene om

Telia-eide Get og TV2 er fullstendig på hver sin planet i striden om distribusjonsrettigheter og hvem som kommer dårlig og godt ut.

Det er for tiden brudd i forhandlingene mellom TV 2 og Telia/Get. Det gjør at rundt 480.000 Get-kunder ikke lenger har tilgang til TV 2s kanaler. Partene har gått ut med harde beskyldninger mot hverandre etter at de for en drøy uke siden ikke ble enige om en ny distribusjonsavtale.

De to kranglefantene har også på hjemmesidene gått ut med harde påstander om hverandre, og tonen virker uforsonlig. Slående nok ba begge partene om å få tilsendt Nettavisens spørsmål skriftlig for å utdype mest sentrale stridstemaene.

Telia-eide Get har blant annet fire påstander som for tiden ligger ute på Get-kundenes TV-skjermer.

Les også: TV2 s superduo håver inn - sjekk forskjellen på radarparet

Dobling?

Den første påstanden er TV 2 vil øke prisene med hundrevis av kroner per Get-kunde. Når Nettavisen ber om en utdyping av det, svarer kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia Norge at «faktum er at prisen vi betaler til TV 2 har doblet seg på fire år».

«Nei. Det er helt feil. Vi ber bare om at Get skal betale det samme som de andre gjør. Det betyr ikke at dette må gå ut over kundene. Det er ikke slik at kundene hos de andre TV-leverandørene har mye høyere priser enn Get. Så hvorfor må Get øke prisene?» kontrer organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2.

Den andre Get-påstanden er at alle kundene må betale for dyre fotballrettigheter selv om de ikke er interessert. Lunde skriver at uenigheten som er mellom TV 2 og Get, verken handler om Premier League, EM i fotball, Tour de France, eller en satsing på norsk innhold for den saks skyld.

Samtidig er Premier League en del av forhandlingene nå også. En liten prosentandel av Get-kundene kjøper i dag Premier League-produktet.

Les mer: TV2 mister premier League-rettighetene - NENT overtar

Liten prosentandel

«Selvsagt er disse kundenes interesser også noe vi vil forsøke å ivareta. Det er en dyr rettighet, men vi har gitt TV 2 et tilbud om en bedre pris på dette, forutsatt at vi bare betaler for de kundene som faktisk får tilgang og benytter seg av produktet», skriver Lunde i e-posten.

«Det er også feil. Alle TV 2s sportskanaler er valgfrie hos Get. For det andre er det Telia som ønsker alt innhold, inkludert sport. Men de vil ikke betale for det», er svaret fra Willand.

TV 2 skriver på hjemmesidene at de er opptatt av valgfrihet, som at sportskanalene deres skal være valgfrie. De som ikke er interessert i sport eller spesielt fotball, skal slippe å betale for dem. Det er derimot Telia/Get som insisterer på å få alt innholdet vårt, også sport, men uten å betale for det.

Vil ha alt

«Vi har ikke noe behov for å forhandle gjennom mediene. Men når Get beskylder oss for å begrense valgfriheten, må vi svare på det. Vår opplevelse er at Get gjerne vil ha all sporten fra TV 2, men uten å betale sin andel av kostnaden», skriver Willand.

Get anklager videre TV2 for å flytte populært innhold til strømmetjenesten TV2 Sumo, men at Get-kundene skal betale mer.

Lunde mener det kan virke som om danskeide TV2 har kommet til forhandlingsbordet med en forventning om at Get-kundene skal betale «mye, mye mer for stadig mindre innhold. Han viser blant annet til hva en av kundene skriver på TV2s Facebook-side:

«Jeg er forbannet på TV2. Alle serier av min interesse legger de over på Sumo. Bare for at vi skal begynne å betale. Så den nye avtalen med Get bør være billigere da vi får mindre og mindre».

«Nei. Vi har mer norsk innhold på lineær-kanalene enn noen gang, og vi bruker mer penger på innhold enn noen gang. Og så har vi enda mer innhold på TV2 Sumo. Men det betyr ikke at lineærkanalene er mindre verdt enn før», er svaret fra Willand.

Les også: Telia får kjempegevinst etter giftermål med Get

Ned 20 prosent

Videre påstår Get at TV2 vil begrense muligheten til å se TV2-innhold i nett-TV og i Get-appen. Lunde viser her til at TV2s lineære kanaler gått ned med 20 prosent de siste tre årene. Folk er tydelige på at de ønsker valgfrihet med det havet av muligheter som finnes i dagens TV/strømmeverden

Han skriver at de opplever stort engasjement og støtte fra Get-kundene, og det er kundene deres dette handler om. Brorparten bor i borettslag og sameier, og de sender ifølge Lunde uoppfordret støtte på e-poster, SMS og kommentarer i sosiale medier og under artikler i mediene.

«Dette er også helt feil. Vi tilbyr Get de samme rettighetene som alle andre distributører», kontrer Willand i e-posten.

TV2 påstår at Telia/Get sier TV-kanalen vil øke prisene til Get-kundene, og at det er feil. De mener tvertimot det er Telia/Get som går med store overskudd og gjentatte ganger har skrudd opp prisen til kundene sine.

Les også: Denne oversikten kan spare deg for mye penger - unngå prissjokk i Norges-ferien

Tjener gode penger

Når Nettavisen ber om en nærmere forklaring på den påstanden, svarer Willand at det er Get som setter prisen til sine kunder. TV2 konstaterer at Get tjener svært gode penger på innholdet i TV-kanalen.

«Så er det slik at norsk innhold, nyheter og sportsprogrammer koster stadig mer, og vi investerer mer enn noen gang. Da må distributører som Get ta sin del av regningen og betale det samme som andre», skriver kommunikasjonsdirektøren.

Begge parter er opptatt av at motparten tjener mye penger. Get viser til TV2 store overskudd. Og ifølge TV2 har Telia/Get gjentatte ganger skrudd opp prisen til kundene sine.

«Vi ber dem bare om å betale det samme som alle andre vi har fått til avtaler med», skriver TV2 på hjemmesidene.

Aldri interessert

TV2 hevder videre at Telia aldri var interessert i å bli enige med TV 2 og påstår at de allerede betaler allerede minst av alle TV-distributørene. Det skjer uten at TV-pakken deres har blitt billigere av den grunn.

Til det svarer Lunde at de har bedt om dokumentasjon på denne påstanden, men ikke fått det. Han mener TV2 bruker akkurat det samme argumentet hver gang de krangler med distributørene.

«Det samme sa de for nøyaktig to år siden om Telenor/Canal Digital», skriver Lunde i e-posten.

TV2 trekker også frem at Get og Telia vet at mediene sliter ekstra som følge av koronakrisen. TV-kanalen mener derfor at Get forsøker å utnytte den situasjonen ved å presse TV 2 til å akseptere en lavere pris enn det alle de andre betaler.