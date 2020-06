Er på støttetoppen - sier opp 1000

Hotellkjeden Scandic må kutte ned på arbeidsstaben som følge av koronakrisen. Dette til tross for millionstøtte fra staten.

Koronaviruset har rammet hotellkjeden Scandic Norge hardt økonomisk, etter at de fleste hotellene har vært helt eller delvis stengt de siste månedene.

Selv om etterspørselen forventes å øke gradvis etter gjenåpningen, er det en krevende tid for dem, og i en pressemelding tirsdag formiddag melder de om at de må nedbemanne med rundt 1000 årsverk.

Nedbemanningsprosessen vil starte i august og får konsekvenser for flere deler av Scandics virksomhet.

Scandic Hotels er også på støttetoppen når det kommer til kompensasjonsordningen for næringslivet som følge av koronaviruset. De har fått 129 millioner kroner i støtte.

- Vi er utrolig takknemlige for støtten vi har fått, og det har hjulpet organisasjonen med å få betalt faste og uunngåelige kostnader under krisen. Men vi står i en situasjon hvor det er uunngåelig å justere arbeidsstaben for å drive bærekraftig videre, sier fungerende administrerende direktør Asle Prestegard til Nettavisen.

Han håper regjeringen fortsetter å vise handlekraft og at kompensasjonsordningene videreføres.

- Når dere nå må kutte 1000 årsverk, var ikke kompensasjonen dere har fått sløsing med statlige midler?

- Vi er glade for støtten vi har fått, men det betyr ikke at vi ikke er nødt til å justere organisasjonen. Det vil ta lang tid før vi er tilbake på gammelt nivå, selv om det nå er en svak etterspørselsvekst, forklarer han.

Han påpeker at de er i en krevende situasjon, og han håper at regjeringen kan forlenge muligheten for permittering til 52 uker, for å hjelpe bedriftene til å unngå unødvendige oppsigelser.

- Kan det hende flere enn de 1000 må gå?

- Det er naturligvis noe vi ønsker å unngå. Nå vil det blant annet være viktig at myndighetene fortsetter med støtteordninger og kommer med lettelser i midlertidige restriksjoner. Da kan vi ta oss gjennom krisen og beholde så mange medarbeidere som mulig, sier han.

Ifølge selskapets årsrapport hadde selskapet 5.600 ansatte i Norge i 2019, og i alt 16.275 rom fordelt på 87 hoteller.

Scandic er et svensk selskap og har hoteller i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Polen og Tyskland.

Ifølge Scandics rapport for første kvartal i 2020 gikk selskapet som helhet med et underskudd på 174 millioner svenske kroner. Omsetningen ble på 3.3 milliarder kroner, som er rundt 700 millioner kroner lavere enn i første kvartal i fjor.

I april sto 94 prosent av selskapets rom tomme.