Erik Solheim får kjeft for å spre Kina-propaganda: Slik svarer han

Tidligere partileder og statsråd Erik Solheim får kjeft for å publisere kinesiske propagandanyheter: – Jeg vil bare dele inspirerende nyheter, sier han.

Kinesiske myndigheter er i hardt vær for deres håndtering av koronakrisen. Spesielt etter det kom en ny rapport som viste at pandemien kunne vært stoppet om myndighetene hadde reagert raskere.

Andre kilder og informasjon hevder at kinesiske myndigheter ikke deler de reelle smitte- og dødstallene.

– Jeg tror størrelsen på den kinesiske tragedien er mye større, sa Kina-ekspert Torbjørn Færøvik til Nettavisen.

Samtidig har kinesiske myndigheter gått til angrep på både Nettavisen og Aftenposten for kritiske saker som er publisert.

Deler propagandafilmer

Men er det én som aldri får nok av gode nyheter fra Kina, så er det eks-statsråd og tidligere partileder Erik Solheim.

Hver dag har han på Twitter delt kinesiske propagandavideoer, og hyller landet for deres respons på koronaviruset.

Spesielt fikk han heftig kritikk etter han la ut en tweet som hevdet at «koronaviruset gjør ting klimaaktivister lenge har ønsket seg».

Her er noen av tweetene Solheim har lagt ut:

Flere av videoene Solheim legger ut er produsert av det kinesiske Xinhua News. Det er et av to nyhetsbyrå direkte styrt av den kinesiske regjeringen, og er grunnlagt av Kinas kommunistparti.

Flere av videoene viser Kinas suksess. Med oppløftende musikk viser de frem hvordan samfunnet fungerer under lederskap av kommunistpartiet.

MANGE ROLLER: Erik Solheim er tidligere partileder i SV, og har vært både bistandsminister og miljøvernminister i Norge. Etter tiden som assisterende generalsekretær i FN, jobber han nå med ulike prosjekter - blant annet Kinas største infrastrukturprosjekt. Foto: Fabrice Coffrini (AFP)

Siden i fjor har Solheim hatt jobb ved World Resources Institute (WRI) hvor han spiller en viktig rolle for Kinas store «Ett belte, en vei»-prosjekt. Målet hans er å gjøre det grønnere.

– Nei, jeg har ingen bindinger

Nettavisen tok kontakt med Erik Solheim, som gladelig stilte til intervju for å forklare hvorfor han gjør dette - og om han har bindinger som gjør at han behandler Kina annerledes.

– Flere har kritisert tallene fra Kina generelt, og Wuhan spesielt - stoler du på de kinesiske tallene?

– Det står om liv at vi lærer fra Asia. Jeg har ingen uavhengig måte å vurdere tall fra Kina eller noe annet sted på. Men alle kan se at etter åtte ukers veldig tøff kur, kommer nå folk tilbake på jobb i Kina, sier han.

Solheim har jevnlig hyllet flere andre land som både Singapore, Vietnam, India og Sør-Korea. Men det er Kina som står for brorparten av innleggene. Et land han ikke har snakket noe om, har imidlertid vært Taiwan. Et land Kina ikke vil anerkjenne.

Denne konflikten ble tydelig i en video hvor en direktør i Verdens helseorganisasjon (WHO) svarte på spørsmål om Taiwans respons på viruset, og nektet å ta landets navn i egen munn. Se videoen under.

– Du skriver om både Kina, Sør-Korea og en rekke andre asiatiske land. Men du har ikke nevnt Taiwan med et ord - er det noen spesiell grunn til det?

– Jeg deler gjerne suksesshistorier fra Taiwan. Den asiatiske suksessoppskriften er grunnleggende den samme. Omfattende testing. Oppsporing av alle smittede. Isolering av smittede fra resten av befolkningen. Vi har vært for arrogante i vesten og det har tatt tid å lære. Men nå gjennomfører heldigvis Norge hver dag tiltak som Asia var pionerer for, sier Solheim til Nettavisen.

Dagen etter intervjuet ble gjennomført plutselig Solheim gode nyheter fra Taiwan:



– Kina har igangsatt en storstilt PR-kampanje. Når du deler slike videoer fra Kina - ofte produsert av myndighetsstyrte mediehus - er du bekymret for å bli et ledd i kinesisk propaganda?

– Jeg ønsker å inspirere folk i en krevende tid. Videoer av folk som kommer tilbake på jobb i Kina viser at vi i Europa også kan klare det samme etter noen brutale uker. Fattige land trygler Kina om helsehjelp - og rike land vil kjøpe.

– Norske myndigheter jobber mens jeg skriver knallhardt for å få kjøpt masker, verneutstyr og pusteapparater fra Kina. Det kan vel ikke være feil å dele historier om kinesisk hjelp? Hvis noen har problemer med at Kina hjelper Afrika, Italia eller fattige asiatiske land, må vi gjøre det bedre selv. Klaging på Kina overbeviser ingen, sier Solheim.

I sosiale medier har det haglet med beskyldninger om Solheim er betalt av kinesiske myndigheter for å spre slike videoer. Selv avviser han enhver binding til kinesiske myndigheter.

– I forbindelse med rollen i WRI. Tar du imot penger på noen måte enten av myndighetene eller myndighetsstøttede organisasjoner fra Kina?

– Nei. Like lite som jeg er lønnet av India for å spre suksesshistorier derfra. Eller like lite som jeg fikk lønn av USA for arbeidet som gjorde at George Bush sin ambassadør til Norge i en hemmelig rapport til Washington erklærte at jeg var den norske politiker han likte best. Ingen vil stoppe meg fra å spre suksesshistorier fra alle deler av verden, sier Solheim.

– Men din rolle i «Ett belte, en vei»-prosjektet til Kina er vel en form for binding?

– For arbeidet med Belt and Road er jeg lønnet av verdens fremste tenketank på miljøområdet, World Resources Institute. WRI er basert i Washington og har et stort hovedkvarter der, sier Solheim.

– I tillegg er jeg rådgiver og assisterende styreleder for to asiatiske bedrifter. RGE/April, som er verdens største papir og cellulose-selskap, og Treelion som er et grønt blockchain-selskap. Begge er basert i Singapore. Jeg har også lønn fra Røkke for arbeidet med plast i Ghana, sier Solheim.