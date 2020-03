Erik Solheim slaktes etter korona-tweet: – Dette er sykt

– Koronaviruset gjør ting klimaaktivister har lenge ønsket seg, skriver tidligere toppolitiker Erik Solheim på Twitter.

Erik Solheim har lang fartstid både som politiker og diplomat, og har vært både miljøvernminister og utviklingsminister for SV. Etter han gikk av som assisterende generalsekretær i FN meldte han seg i 2019 inn i Miljøpartiet de Grønne.

– Det er som å komme hjem, sa han i anledningen innmeldingen.

Les også: «Full lønn under permittering» er en bløff og mange kan tape titusenvis av kroner

På tirsdag formiddag har den tidligere statsråden vakt kraftige reaksjoner etter han la ut en tweet. Du kan se hele tweeten under.

– Grunner for langsiktig optimisme. Kan viruset være et vendepunkt i kampen mot klimaendringene? Koronaviruset gjør ting klimaaktivister har lenge ønsket seg, skrev Solheim på Twitter med henvisning til denne artikkelen.

Artikkelen er skrevet av forsker, aktivist og tidligere iransk politiker Kaveh Madani. Han har tidligere vært visepresident for FNs byrå for miljøforsamling.

Slakter Solheim

Tweeten fra den tidligere toppolitikeren får flere til å gå til angrep.

– Virus-emojien, bildet, gleden, jubelen over #COVID19, Erik Solheim har prestert den sykeste twitter-statusen i koronavirusets historie, skriver en kvinne.

Flere reagerer med emojier av at de er kvalme eller viser avsky mot Solheims tweet.

– Lett å være klimaentusiast når man er privilegert og ikke i en risikogruppe. Dette synes jeg var stygt, skriver en annen.

Flere oppfordrer også Solheim til å logge av og slette Twitter-kontoen.

Les mer: - Det er helt rørende å se hvor mye folk engasjerer seg for å hjelpe oss

IKKE REELT: Tidligere statsråd og assisterende generalsekretær i FN, Erik Solheim ville bare sende en henvisning til det han kaller en «god artikkel om mulige langsiktige virkninger». Foto: Fabrice Coffrini (AFP)

På spørsmål fra Nettavisen svarer Erik Solheim følgende i en e-post:

– Dette er ikke en reell sak. Innimellom alle tweeten jeg sender ut for å gi folk håp i klimakrisen, sendte jeg en henvisning til en god artikkel om mulige langsiktige virkninger. Dessverre hadde henvisningen falt ut, skriver Solheim.

– La oss heller snakke om noe reelt - som hvorfor vi i Vesten ikke kan lære av den enorme suksessen Kina, Sør-Korea og Singapore har hatt i å bekjempe viruset.

Les også: 94 prosent av korona-testene er negative

– Det som ikke dreper oss gjør oss sterkere

Den iranske forskeren Kaveh Madani skriver i artikkelen Solheim la ut følgende:

– Det som ikke dreper oss skal gjøre oss sterkere. Slik som andre ekstreme hendelser, vil denne folkehelsekrisen gi oss noen muligheter.

– Folk er bekymret for konsekvensen av koronaviruset på kampen mot klimaendringer. At folk ikke forstår det akutte med klimakutt. Men jeg tenker, totalt sett, så vil koronaviruset være en stor mulighet for klimakampen.

– Klimaaktivister har forsøkt å kjøre flyskam-kampanjer en stund, men har ikke vært like suksessrik som COVID-19 i å overtale reisende til å stoppe å fly, skriver Madani.

Forskeren mener viruset vil bidra til at land for opp øynene for at det går an å leve klimavennlig og mer digitalt.

Les mer: NHO frykter høyeste ledighet siden andre verdenskrig