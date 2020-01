Erna åpner for selvskading, men slik kan hun ikke holde på lenge

Da Erna Solberg litt for kjapt proklamerte at regjeringen vil styre videre på Granavolden-plattformen, kan hun ha oversett sjansen for omfattende selvskading.

Allerede i går, første dag etter «frisleppet», kunne vi se at partileder Siv Jensen og andre ledende Frp-politikere hamret løs på sine tidligere samarbeidspartnere om hvor «grått og kjedelig» regjeringssamarbeidet hadde vært.

Finansavisen-redaktør Trygve Hegnar var kjapt ute med å replisere at Siv Jensen som finansminister hadde vært ganske grå og kjedelig selv, og påpekte at det faktisk må bli grått når man blander fire farger.

Det mest påfallende er likevel hvor forsiktig og tilbakeholden Erna Solberg er, når hun utelukkende besvarer kritikken med å takke for utmerket samarbeid.

Årsaken til den nesten selvutslettende høfligheten er åpenbar:

Den «nye» trepartiregjeringen håper på godt samarbeid i Stortinget, med Frp som mer eller mindre åpent støtteparti. Men her ser det ut som om regjeringen gjør opp regning uten vert.

For Frp har slett ikke tenkt å være noe støtteparti, ser det ut som. Tvert om varsler de omkamp om en rekke saker de tidligere har kompromisset seg fram til å støtte. Ett eksempel kan være Venstres rusreform. Et annet er bensinprisene. Et tredje kan være eggdonasjon og assistert befruktning for enslige.

GRANAVOLDEN: Avtalen ble gjennomført under gråt og tenners gnidsel i januar i fjor. Her kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) og kulturminister Trine Skei Grande (V) i en pause. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Med andre ord:

Frp går i valgkampmodus umiddelbart, for de skal markere særpreg. Mens regjeringen altså skal styre etter en avtale som ble framforhandlet under gråt og tenners gnidsel for over ett år siden.

Da er det lett å se for seg en nærmest absurd situasjon på Stortinget - der regjeringsmedlemmene går rundt som middelaldermunker og pisker seg selv inn i gamle kompromisser, mens Frp'erne sitter på bakerste benk og roper Frp! Frp! Frp!

Det kan umulig holde lenge.

Om ikke de tre partiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti har tenkt å utslette seg selv fullstendig, kommer de ganske raskt til å ta på seg boksehanskene og markere særpreg de også. For de har også et valg å tenke på.

Allerede i dag setter Erna Solberg (H) seg ned sammen med Trine Skei Grande (V) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) for å fordele ledige statsrådposter. Mange tipper at Venstre får en, KrF får en - mens Høyre tar to eller tre.

Årsaken til at sju utgående statsråder kanskje bare blir erstattet med fire-fem nye, er at tidligere partikabaler ikke lenger gjelder.

Dermed kan både Samfunnssikkerhetsministeren og den helt ferske Eldre- og folkehelseministeren stå i fare for å gå inn i historiens glemsel, kanskje sammen med Forsknings- og høyere utdanningsministeren.

De nye statsrådene, derimot, om de blir fire eller seks, ønsker selvsagt ikke å bli glemt. De vil tvert om være proppfulle av markeringsbehov, samtidig som de vil bli presset av partiene. Dermed vil hjertesakene til Venstre og KrF poppe opp igjen som troll av eske.

Og da vil jo også Høyre måtte begynne å grave på kistebunnen, for å se om ikke de også har noe særpreg liggende.

Uansett vil det resultere i at de åpne maktkampene i norsk politikk flyttes tilbake til Stortinget. Det kan kanskje sies å være en god ting for demokratiet.

Grått og kjedelig blir det i alle fall ikke.