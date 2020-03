Erna gjør samme kjempetabbe som Hillary Clinton

Hillary Clinton tapte presidentvalget fordi hun kalte Trumps tilhengere elendige; «deplorables».

Nå gjør Erna Solberg nøyaktig det samme med dem som er uenige i klimapolitikken.

Etter at regjeringen for tre uker siden meldte forsterkede klimamål inn til FN, har et folkelig klimaopprør eksplodert med over 150.000 nordmenn som har meldt seg inn i Facebookgruppen «Folkeopprøret mot klimahysteriet».

Hillary Clintons kjempetabbe

Det er slett ikke alle som takler folkelig protest. Det mest kjente eksemplet er Hillary Clinton i presidentvalgkampen 2016.

De fleste trodde før valget i 2016 at det ville bli lett match for Hillary Clinton å slå Donald Trump.

Hillary Clinton tapte presidentvalget mot Donald Trump i 2016. Mye av årsaken var holdningen hun viste overfor velgerne gjennom sin berømte deplorables-tirade. Foto: David Gannon (AFP)

Dette var før 9. september det året da Clinton uttalte:

«To just be grossly generalistic, you can put half of Trump supporters into what I call the basket of deplorables», Clinton said. «Right? Racist, sexist, homophobic, xenophobic, Islamophobic, you name it».

Det var altså ikke måte på hvor håpløse og elendige i hvert fall halvparten av Trumps velgere var. De var rasister, sexister, homofobe, xenofobe og islamofobe, ramset Clinton opp.

Noen av dem var selvsagt det. Likevel er det politisk farlig å stemple en stor gruppe mennesker på denne måten. De fleste av disse velgerne er vanlige, ærlige og reale mennesker. Mange av dem tok på seg t-skjorte med påskriften «deplorables».

Dommen mot Clinton kom valgnatten 8. november 2016. Til manges overraskelse ble det Donald Trump som vant. Når man oppfører seg som Hillary Clinton overfor en stor del av velgerne, var ikke Trumps valgseier så overraskende.

Etter denne kjempetabben fikk Hillary Clinton som fortjent vil mange mene.

Erna gjør som Hillary

Det kanskje mest interessante ved klimaopprøret er hvordan det blir møtt av regjeringen. Miljø- og klimaminister Sveinung Rotevatn var tidlig ute og stemplet det som klimafornektelse.

I stedet er dette hardhendt generalisering og karakterdrap på en hel gruppe norske velgere

Vel så interessant er det at statsminister Erna Solberg kaster seg på dette med full tyngde. På Svalbard-tur i intervju med TV2 gjentar hun langt på vei Hillary Clintons tirade mot Trump-velgerne.

Ifølge statsministeren er medlemmene i «Folkeopprøret mot klimahysteriet» «en samling av personer som er klimafornektere, innvandringsmotstandere, anti-globale løsninger, EU-motstandere ….»

Mer tydelig kan det vel egentlig ikke sies fra statsministeren at hun ikke har noen som helst respekt for dem som ikke er enige i politikken hennes. Hun gjør ikke det ringeste forsøk på å høre etter hva disse menneskene sier og mener.

I stedet er dette hardhendt generalisering og karakterdrap på en hel gruppe norske velgere.

Alle de over 150.000 medlemmene stemples dermed som klimafornektere, rasister og til og med nazister

De er «elendige» på nøyaktig samme måte som Hillary Clinton karakteriserte Trump-velgerne.

Asheim kaster seg også på

Også utdanningsminister Henrik Asheim kaster seg på med kronikk i NRK Ytring. Bare tittelen «Folkeopplysning mot folkeopprør» får den unge høyrestatsråden til å høres ut som en skolemester fra 1800-tallet.

Henrik Asheim er ung og fersk Forsknings- og utdanningsminister. Her mottar han nøkkelen til kontoret fra Venstres Iselin Nybø 24. januar. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Her skal allmuen opplyses, og det fra regjeringspartiet Høire.

Strekker seg svært langt for å stemple klimaopprøret

Statsministeren får god hjelp av pressen i sitt karakterdrap av klimaopprøret. I en artikkel 24. februar med tittelen «Hvem styrer egentlig folkeopprøret mot klimahysteriet» setter Faktisk.no fokus hvem som står bak dette opprøret.

Og her finner Faktisk.no mye rart. Både grunnleggeren og en av administratorene av Facebook-gruppen kan knyttes til innvandringskritiske miljøer, og har kommet med uttalelser det er lett å ta avstand fra.

Hva er så hensikten med dette? Det Faktisk.no faktisk gjør her er å diskreditere hele Facebook-gruppen. Ja, for se hvem disse er. Alle de over 150.000 medlemmene stemples dermed som klimafornektere, rasister og til og med nazister.

Ville Faktisk.no gjort noe slikt med en gruppe som kunne knyttes til ytre venstreside? Neppe! Det har lenge vært kjent at folk på høyresiden har størst mistillit til media. Årsaken er at journalister stemmer på partier på venstresiden i langt større grad enn befolkningen ellers.

Ved å knytte klimaopprøret til innvandringsmotstand og ytre høyre bygger Faktisk.no opp under denne mistilliten til media.

Fagfolk protesterer også mot politikken og bruken av klimaforskningen

Hvem er så de som er med i Facebook-gruppen «Folkeopprøret mot klimahysteriet». En av dem er meteorologen Gjertrud Røyland, som i et innlegg i Nettavisen forklarer hvorfor hun er med på opprøret. Som meteorolog burde Røyland ha godt faglig grunnlag for å uttale seg om dette.

Røylands hovedpoeng er hvor påståelig og skråsikker klimaforskningen nå fremstilles. Hun skriver blant annet:

«Å legge monopol på sannheten, som for eksempel å hevde at «den gjennomsnittlige globaltemperaturen vil øke med 2 grader i løpet av 20 år», vil hindre sann forskning der man hele tiden søker videre for å finne sammenhenger og frembringe ny kunnskap.»

En regjering som stempler Røyland som klimafornekter tjener ikke klimasaken.

Respekt for mennesker med andre meninger

Slik det nå har blitt, har klimapolitikken sporet helt av. Det har blitt en propagandakamp fra myndighetenes side der nesten alle virkemidler tas i bruk for å stoppe kritiske røster.

Det er svært skuffende at selv statsminister Erna Solberg senker seg ned på Hillary Clintons nivå i møte med folket.

Bare tittelen «Folkeopplysning mot folkeopprør» får den unge høyrestatsråden til å høres ut som en skolemester fra 1800-tallet

I bunn og grunn dreier dette seg om å ha respekt for demokratiet.

For å kunne ha det trenger vi en sivilisert og inkluderende offentlig samtale. Regjeringens medlemmer må møte folk med respekt, også der det er uenighet.

Det har ikke Erna Solberg gjort overfor dem som ikke er enige i regjeringens radikale klimapolitikk.

Hillary Clintons katastrofale deplorables-tirade brakte Donald Trump inn i det hvite hus.

Erna Solbergs manglende respekt for kritikerne av klimapolitikken kommer ikke til å gi et brakvalg for Høyre i 2021.

