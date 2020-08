Erna: Nå får bedriftene permittere folk i ett år

Statsminister Erna Solberg sier hun vil utvide permitteringsordningen som ble revidert under starten av koronakrisen i vår. Nå kan bedrifter permittere ansatte i 52 uker.

Regjeringen annonserer i dag at de vil utvide permitteringsordningen fra 26 til 52 uker, skriver VG.

De som ble permittert i mars, kan nå altså være permittert helt fram til mars 2021, uten at bedriften trenger å si dem opp.

Endringen skal tre i kraft fra og med 1. november og vil vare til 30. juni neste år.

- Vi ser at en slik endring er nødvendig i den økonomiske situasjonen vi fortsatt ser for oss fremover, i alle fall et halvt år og kanskje videre, sier statsminister Erna Solberg til VG.

Statsministeren poengterer også at reiselivet og eksportbedrifter som yrkesveier med behov for endrede regler.

– Vi sa før sommeren at vi skulle vurdere utviklingen i økonomien fremover mot høsten, blant annet for å vurdere permitteringsreglene. Nå har vi i tillegg fått et brev fra partene i arbeidslivet formidlet av riksmegleren, der de ber om en avklaring og en utvidelse av permitteringsreglene til 52 uker. Derfor gjør vi disse endringene nå, sier hun.

Fakta Fakta om permitteringsreglene ↓ * Normalt kan en arbeidstaker være permittert i 26 uker. Arbeidsgiver betaler lønn de første 15 dagene, deretter overtar Nav. * Stortinget vedtok midlertidige endringer i permitteringsregelverket da koronapandemien inntraff i vår. * For arbeidstakere som ble permittert i mars og april, ble ordningen utvidet til å gjelde ut oktober måned. Arbeidsgivere betalte lønn kun for de første to dagene. * Fra arbeids- og næringslivet og fra opposisjonen har det kommet krav om at permitteringsperioden må midlertidig utvides til 52 uker, slik det ble gjort under finanskrisen i 2008. * Regjeringen varsler torsdag at regjeringen vil utvide permitteringsperioden fra 26 til 52 uker. * Utvidelsen skal innføres 1. november og vare til 30. juni. * Regjeringen foreslår å innføre en ekstra arbeidsgiverperiode på fem dager for dem som har vært permittert mer enn 30 uker per 1. januar 2021. Denne perioden må bedriftene betale. (Kilde: NTB)

