Erna Solberg sier nei takk til Senterpartiet

Statsministeren mener Senterpartiets bare vil «bevare for å bevare».

STATSMINISTERBOLIGEN (Nettavisen): Det var enkelt å glemme at det foregår en global pandemi utenfor de høye hekkene i statsministerens velpleide hage.

Her ble det servert is og kaffe mens et utall journalister sto svettende i solsteiken.

Men selv med den muntre sommerstemningen som kommer med den årlige sommerpressekonferansen, var det alvor som kom fra statsministeren selv.

Klar korona-advarsel

SOL OG IS: Sommerpressekonferansen var preget av munter stemning, is og svette journalister. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

– Det er for tidlig å skrive ut en friskmelding. Pandemien kommer til å prege hverdagen vår over tid. Vi kan få oppblomstringer og tilbakeslag, sier statsminister Erna Solberg.

Men det var tydelig at statsministeren gledet seg til ferie. For endelig kunne hun snakke om andre problemer enn koronapandemien.

Sp - nei takk

Nylig har det blomstret opp en diskusjon om Senterpartiet kunne bytte side.

Frps nestleder Sylvi Listhaug gikk nylig ut og sa de aldri ville regjere med Venstre og KrF igjen, og etterlyste en ny koalisjon med Senterpartiet. Spesielt gjaldt dette saker som klima, innvandring og industri.

Sp-ordfører Ivar Vigdenes har vært tydelig på at han mener partiet kan samarbeide begge veier.

– Over tid vil Senterpartiet samarbeide der vi får mest gjennomslag, og så er vi opptatt av å løfte Senterpartiet som en egen politisk kurs. Vi er ikke et underbruk av et annet parti, sa Vigdenes til TV2.

På spørsmål om hvordan hun selv ser på et samarbeid med Senterpartiet, er imidlertid statsministeren rimelig klar.

– Senterpartiet var et borgerlig parti. De ligger nærmere oss på enkelte områder enn tidligere. Men de har selv valgt å si at de vil samarbeide med Arbeiderpartiet, og ikke med vår side, og legger til:

Oslo 20200626. Statsminister Erna Solberg (H) holder sin halvårlige pressekonferanse i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i Oslo fredag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

– Utfordringen vår er at Senterpartiet i stor grad blir et parti som ikke er for å forandre for å bevare, men bevare for å bevare. Da får vi et samfunn som råtner på rot, sier Solberg.

Spesielt viste Solberg til reformene regjeringen har igangsatt, som kommunereform og politireform - som har skapt en kraftig front med Senterpartiet.

Hennes strategi for å vinne neste valg blir å samle de fire borgerlige partiene Høyre, Frp, KrF og Venstre igjen. Og hun gjør det klart at hun stiller som statsministerkandidat for Høyre til neste valg.

– Jeg tror det vil være enklere å få til om vi er fire partier fra begynnelsen av, sa hun.

Kvoteflyktninger

Det har oppstått bruduljer etter flere Høyre-topper har gått ut og sagt at 3000 kvoteflyktninger i året ikke er bærekraftig. På spørsmål var statsministeren tydelig på at de ikke var Høyres ønske med 3000 kvoteflyktninger, men at det var et resultat av kompromisset med de andre partiene.