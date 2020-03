Erna Solberg slaktes fra alle kanter:– Hvor i alle dager er hun blitt av?

Det er ikke hver dag Rødt-politiker Mimir Kristjánsson og samfunnsdebattant Kjetil Rolness forenes. Men mot statsministerens korona-håndtering finner de sammen.

Koronakrisen har tatt fullstendig over de siste ukene og Norge er nå det fjerde mest smittede landet i verden per innbygger. Folk er bekymret og det kommer stadig nyheter med bedrifter og organisasjoner som stenger ned.

Samtidig kommer flere leger ut på banen og krever strengere tiltak.

Følg Nettavisens livestudio om koronaviruset.

– Sjokkert

Etter Danmarks statsminister holdt pressekonferanse for å «stenge ned Danmark» og erklære at landet står sammen i kampen mot viruset, har det utløst et skred av kritikk mot Norges statsminister.

SJOKKERT: Rødt-topp Mimir Kristjánsson reagerer på Erna Solbergs lederskap i koronakrisen. Foto: Magnus Ekeli Mullis (Nettavisen)

– Jeg ble sjokkert da jeg så Mette Fredriksen i Danmark. Det ble så tydelig for meg. Kontrasten var så ekstrem med Erna Solberg. Hun går ut så tydelig med beskjed om at nå tar vi grep og er samlet, sier Rødt-politiker Mimir Kristjánsson til Nettavisen.

Han understreker at dette ikke har noe med politikk å gjøre.

– Jeg kunne ønske meg at Erna Solberg var handlekraftig, selv om det førte til at Høyre gikk bedre på målingene. Det er ikke viktig nå. Det som er viktig er tydelig lederskap. Hvor er hun blitt av? spør han.

Han mener grunnen til at statsministeren ikke har gått hardt til verks er at han ikke innså alvorligheten på et tidlig nok tidspunkt.

– Jeg tror ikke hun på et tidlig nok tidspunkt innså alvorligheten i dette, sier han.

Les også: Norge på tredjeplass i smitteandel

I mellomtiden er det kommune-Norge som blir satt til å ta vanskelige beslutninger. Og det kan føre til at avgjørelsene spriker.

– Veldig mye av ansvaret dyttes over på kommunene. Når det gjelder cruiseskip har både Stavanger og Bergen stoppet det, mens Bodø har ikke gjort det. Nå diskuteres det om alle skoler skal stenges. Hvor er da de nasjonale myndighetene?

– Det er kommune-Norge som har gått i front. Men det blekner sammenlignet med et skikkelig nasjonalt krafttak. Enten må Solberg gå ut og si nå skal alle gå på skolen, fordi det er viktig. Eller nå stenger vi skolen. Isteden bruker vi lang tid på å diskutere det, og det gjøres lokalt, sier Rødt-politikeren.

Les mer: Sats stenger alle treningssentrene

Artikkelen fortsetter etter målingen.

Ingen kontroll

Det irriterte Rødt-profilen fra Stavanger kraftig da Venstre-leder og statsråd Trine Skei Grande valgte å gå av onsdag.

– Solberg har ikke kontroll på regjeringen. Det er litt av et tidspunkt å gå av på. Venstre-lederstriden burde vært utsatt til etter nasjonen er reddet. Det er slitsomme greier i Venstres valgkomité, men det må bare vente. Det er tross alt fare for liv og helse, sier han.

Men det er ikke bare Rødt-politikere som har engasjert seg mot lederstilen til statsministerne. Sjefredaktør i Nordlys, Helge Nitteberg har skrevet en kronikk hvor han fyrer løs mot statsministerens korona-håndtering.

Les mer: Nå trenger vi politisk handlekraft mot korona - ikke partipolitisk kjekling

– Norge står nå sannsynligvis overfor den mest kritiske situasjonen med hensyn til liv og helse siden spanskesyken for 100 år siden, skriver Nitteberg.

– Dessverre er svaret på krisen tåkeprat og handlingslammelse hos sentrale myndigheter. Det er en fatal svikt når vi trenger en sterk hånd og instrukser som ikke kan misforstår. Norge står midt i en krise. Men myndighetenes kommunikasjon fremstår som diffus og nølende. Vi trenger å komme fra bør til skal. Og det må skje så raskt som overhodet mulig, skriver han.

Samfunnsdebattant Kjetil Rolness har også kastet seg på debatten. I et Facebook-innlegg deler han kritikken fra Nitteberg og mener tiltakene ser «meningsløst svake ut».

– Tiltakene fremstår som meningsløst svake, sammenlignet med alvoret vi står overfor. Mens antallet smittede stiger fra time til time – og medisinske eksperter advarer mot en situasjonen som eskalerer ut av kontroll – råder tilfeldigheten rundt omkring i Norge, sier han.

Mimir Kristjánsson har vanskelig for å se hvorfor statsministeren har vegret seg for å gjøre det samme som i Danmark, men han har én teori.

– Gjennom årene har Erna Solbergs lederstil vært at det skal skure og gå. Sånn har mange av konfliktene blitt løst. Til slutt har det landet på beina. I mange tilfeller er det bra. Men nå er det ikke situasjonen for det. Nå er det veldig alvorlig, sier han.

Les også: Elever ved Oslo-skoler bes være hjemme på grunn av ansatte i koronakarantene

Rødt-politikeren gir også en liten hyllest til den amerikanske presidenten, Donald Trump.

– Trump har fått masse kjeft for å være fraværende. Men nå kommer han på banen og med knallsterke tiltak med å stenge flytrafikken fra Europa.

Statsministernes kontor har ikke besvart Nettavisens henvendelse. Torsdag formiddag kommer det en melding hvor Erna Solberg varsler tøffere tiltak, men vil fortsatt ikke gi noe klart svar på hvorvidt skolene bør stenges.

Hun sier tiltakene vil være de mest inngripende Norge har sett i fredstid, men understreker at samfunnet må gå rundt.