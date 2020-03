Erna Solbergs krisepakke mot koronaviruset

Utsatt forskuddsskatt og midlertidig fjerning av flypassasjeravgiften er deler av krisepakken fra regjeringen.

Klokken 12.30 presenterer statsminister Erna Solberg og finansminister Jan Tore Sanner krisepakken for norsk økonomi. Følg den i videovinduet over.

SISTE: Regjeringen vil gå inn for utsatt frist for forskuddsskatt. Det bekrefter Finansdepartementet.

I utgangspunktet var frist for å betale første termin for personlig næringsdrivende 15. mars. Denne blir nå utsatt til 1. mai.

Ifølge en foreløpig oversikt E24 har fått tilgang på, skal pakken inkludere midlertidig fjerning av flypassasjeravgiften.

Økonomisk smell

Koronaviruset sammen med et kraftig fall i oljeprisen har barbert vekk 28 prosent av Oslo børs på én måned. Flere spår en bølge av permitteringer i næringslivet. Etter ekstreme tiltak ble iverksatt som stenger ned «hele» Norge på torsdag, er det fredag duket for regjeringens tiltakspakke for norsk økonomi.

Allerede har Norges Bank satt ned styringsrenten fra 1,5 prosent til 1,0 prosent. Samtidig har Finansdepartementet satt ned kravene til buffer i bankene for å forhindre at det blir vanskeligere å få lån.

– Norges Banks viktigste bidrag er å bidra til stabiliteten i norsk økonomi. Vi er forberedt på å sette renten ytterligere ned. Det norske folk har i hvert fall ikke i min levetid opplevd en sånn situasjon, det er en unntakstilstand, sa sentralbanksjef Øystein Olsen på en pressekonferanse fredag.

Dette vet vi

Oslo 20200310. Statsminister Erna Solberg og finansminister Jan Tore Sanner på pressekonferanse , hvor de orienterer om den økonomiske situasjonen i lys av koronaviruset. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Regjeringen er bekymret for at koronaviruset vil føre til unødvendige konkurser og oppsigelser, og at denne krisen vil være kortvarig, noe som betyr at hvis næringslivet holder ut i perioden - vil det gå tilbake til normalen etterpå.

På forhånd vet vi at regjeringen har gjort det klart at den vil både bruke mer penger på offentlige tjenester, endre permitteringsregelverket og foreslå skattelettelser.

Spesielt trekker de frem flybransjen som en av de hardest rammede, og vil se på egen ordning for denne bransjen.

Mer penger til helsevesenet for å håndtere den akutte situasjonen.

Endre permitteringsregelverket for å unngå oppsigelser.

Bedrifter som går med underskudd skal få bedret likviditet.

Lettelser i formuesskatten



Nyhetene om krisepakke kommer etter flere land har lagt frem økonomiske handlingspakker for å begrense konsekvensene av koronaviruset. Den tyske regjeringen jobber med en krisepakke på flerefoldige milliarder euro. Amerikanske politikere er i forhandlinger om en storstilt pakke med både skattelettelser og økt offentlig pengebruk.