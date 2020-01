Erstatning til passasjerer etter SAS-streiken kan komme opp for EUs domstol

Erstatningskrav fra reisende som ble rammet av SAS' pilotstreik våren 2019, kan bli en sak for EUs domstol og avgjørende for flypassasjerer i hele EU.

I den sju dager lange streiken i mai i fjor måtte flyselskapet innstille nærmere 4.000 flygninger, noe som rammet over 370.000 passasjerer. Mange reisende har i etterkant bedt om erstatning fra flyselskapet.

I slutten av august slo det svenske svaret på transportklagenemnda fast at passasjerene ikke hadde rett på erstatning. Årsaken var at flyselskapet ikke må betale for forsinkelser som følge av «ekstraordinære omstendigheter», ifølge EUs flypassasjerforskrift.

Les også: SAS starter storstilt fornying av flåten

«Ekstraordinære omstendigheter»

Men nå har tingretten i Attunda i Sverige begjært en EU-domstol om å komme med en såkalt klargjøring om tolkningen av «ekstraordinære omstendigheter». Tingrettsdommer Johan Nordin mener det er stor sannsynlighet for at EU-domstolen kommer til å gjøre dette.

Årsaken til at tingretten har bedt om en klarering er at det ikke har blitt tatt en veiledende avgjørelse fra EUs domstol om hvorvidt streik utgjør en «ekstraordinær omstendighet».

Les også: Kjempesmell for SAS: - Det gjør vondt

Avgjørelsen kan i tillegg til å få konsekvenser for SAS-passasjerene som vil ha erstatning etter streiken, få konsekvenser for flyreisende i hele EU.

Det er ventet at det vil ta noen måneder før EU-domstolen behandler saken fra Attunda tingrett.

Transportklagenemnda i Norge har også avslått kravet om kompensasjon for SAS-kunder etter streiken.

Fare for ny streik i vår

Kabinansatte i flere selskaper skal forhandle om tariff i vår. Kamplysten er spesielt høy i SAS, melder Dagens Næringsliv. Ifølge avisen er det for de kabinansatte særlig misnøye med vaktlisteordningen, der flertallet får vaktlistene for den neste måneden først 15 dager før måneden starter.

Avtalen skal fornyes i Norge, Sverige og Danmark nesten samtidig. I Norge varer den til utgangen av mars i år. SAS-forhandlingsleder Marianne Hærnes sa 6. januar at selskapets mål utformes i disse dager.

– Kampviljen er stor, sier leder Martinus Røkkum i SAS Norge Kabinforening. Han understrekte imidlertid at han håper partene kan komme til enighet uten at passasjerer rammes.

(©NTB)