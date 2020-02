Estimater: Norsk olje verdt mer enn Oljefondet kan ligge under bakken

48 prosent av norske olje- og gassressurser er fortsatt ikke funnet, ifølge Oljedirektoratet.

Torsdag publiserte Oljedirektoratet sitt årlige anslag for hvor mye olje og gass som finnes på den norske kontinentalsokkelen. Direktoratets estimater viser at 48 prosent av all olje og gass som kan utvinnes fortsatt ikke er funnet.

Totalt estimerer Oljedirektoratet at det finnes 15,7 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) oljeekvivalenter som enten er påvist eller ikke påvist på norsk sokkel. 7,6 milliarder er allerede solgt og levert.

Oljedirektoratet anslår at det er 8,2 milliarder Sm3 oljeekvivalenter igjen å produsere, og 4,3 milliarder er allerede påvist.

Totalt finnes det 3,8 milliarder Sm3 olje som enten er påvist, men ikke produsert, eller som ennå ikke er påvist, men som Oljedirektoratet anslår at finnes (se tabell under). 4,4 milliarder olje er allerede solgt og levert.

48 prosent av petroleumsressursene på norsk sokkel er solgt og levert. Reserver er utvinnbare petroleumsressurser som ikke er produsert, men som det er vedtatt at skal produseres. Betingede ressurser er olje og gass som er påvist, men som en ikke har vedtatt at skal bli produsert. Foto: Oljedirektoratet

Større verdier enn Oljefondet igjen



Som et regneeksempel på hvor mye denne oljen kan være verdt i kroner og øre, kommer vi fram til at ressursene er verdt mer enn dagens verdi av Statens pensjonsfond utland, Oljefondet:

3,8 milliarder Sm3 olje er det samme som 24,1 milliarder fat olje.

Med dagens oljepris, cirka 59 dollar fatet, ville produksjon av de gjenstående oljeressursene gitt inntekter verdt 1.421 milliarder amerikanske dollar. Med dagens dollarkurs tilsvarer det 13.209 milliarder norske kroner. Til sammenlikning er det norske oljefondet i dag verdt 10.798 milliarder kroner.

Torsdag ettermiddag var Oljefondets markedsverdi 10.794 milliarder kroner. Foto: skjermdump

Det er selvsagt knyttet betydelig tvil hva gjelder fremtidens oljepris, dollarkurs og hvor stor andel av de gjenværende oljeressursene som vil hentes opp.

I statsbudsjettet har for eksempel regjeringen lagt til grunn at oljeprisen kommer til å være på 55 dollar per fat i 2020 og 2021. Fra 2027 har regjeringen lagt til grunn en oljepris på 63 dollar per fat, målt i faste 2020-priser.

Fordelt på havområdene, har Nordsjøen om lag 44 prosent av ressursene igjen, ifølge Oljedirektoratet. 37 prosent av de gjenværende ressursene ligger i Barentshavet, selv om en stor del av disse ikke er påvist. Den resterende andelen på 19 prosent ligger i Norskehavet.

Natur og Ungdom: – Verden trenger ikke vår olje i 2050

I 2021 vil norske oljeselskaper investere til sammen 152 milliarder kroner i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass, skrev Nettavisen Økonomi torsdag. I 2020 er tilsvarende sum 185,4 milliarder kroner, ifølge SSB.

Natur og Ungdom-leder Therese Hugstmyr Woie sier til Nettavisen Økonomi at Norge ikke bør utvinne de gjenværende olje- og gassressursene, og følge med på hvilken retning europeisk klimapolitikk tar:

– Vi må planlegge ut ifra at Europa lykkes i sin klimapolitikk og oppnår nullutslipp innen 2050. Da må også vi i Norge la klimapolitikken styre oljepolitikken, og ikke overlate den jobben til investeringsviljen, sier Hugstmyr Woie.

– Vi må ha en raskere nedgang i utvinningstakten vår for å forberede oss på at verden ikke trenger vår olje i 2050, sier Natur og Ungdom-leder Therese Hugstmyr Woie. Foto: Natur og Ungdom

Hun mener selskapene heller burde brukt milliardene på fornybar energi enn på olje.

– Vi må ha en raskere nedgang i utvinningstakten vår for å forberede oss på at verden ikke trenger vår olje i 2050, og vi må få fart på arbeidet med å vri investeringene over til mer fremtidsrettede måter å bruke oljekompetansen vår, sier NU-lederen til Nettavisen Økonomi.

