Et av verdens rikeste land sier nei til Tesla-biler: - Ingenting med klima å gjøre

Singapore satser knallhardt på kollektivtransport i stedet for Teslaer. - Vi er interessert i ordentlige løsninger på klimaproblemene.

Mens Norge har vært et viktig marked for Tesla og Elon Musk i flere år, har andre høyteknologiske land sittet på sidelinjen.

Tesla-toppsjefen Musk har tidligere vært kritisk til Singapore, et land han har strevd med å få innpass i, og skrev på Twitter i januar at Sørøst-Asias handels- og finanssenter var «avvisende» mot elbil-giganten.

I et intervju onsdag kom landets klimaminister Masagos Zulkifli med svar på tiltale.

- Elon Musk vil produsere en livsstil. Vi er ikke interessert i en livsstil. Vi vil ha ordentlige løsninger som adresserer klimaproblemene, sier Zulkifli ifølge Straits Times.

Les mer: Tysk sjokkstudie: Elbiler har høyere CO2-utslipp enn diesel-biler

Prioriterer klimatiltak

Øy- og bystaten, som ligger helt i sørspissen av Malayahalvøya, er blant landene i verden med høyest levestandard og har utviklet seg til å bli et av de ledende knutepunktene for samferdsel i Asia. Den lavtliggende øystaten står i fare for å forsvinne dersom havet stiger som følge av issmelting, og er svært aktiv hva gjelder klimateknologi.

Les også: Nå kommer Tesla med Netflix og Youtube

Singapore har opplevd kraftig økonomisk vekst, og innbyggerne har meget høy levestandard. Noen Tesla-invasjon i øystaten kan imidlertid Elon Musk se langt etter. Foto: Roslan Rahman (AFP)

Singapore har tidligere gitt uttrykk for at klimatiltak blir like høyt prioritert som militært forsvar, og statsminister Lee Hsien Loong uttalte søndag at klimatiltak mot stigende havnivåer kan komme til å koste 100 milliarder dollar det neste århundret.

Les også: Toppøkonom Hans Werner Sinn forsvarer sjokkstudie om elbiler

Les også: Total-sjef Patrick Poyanné tviler på at elbiler vil slå an utenfor de store byene

Elon Musk har på sin side lenge vært irritert over Singapores manglende interesse for Tesla. I fjor skrev Musk blant annet på Twitter at singaporske myndigheter ikke støtter elbiler:

Elbilrevolusjon mulig, men...



Ifølge klimaminister Zulkifli er landet godt posisjonert for en overgang til elbiler: Myndighetene har i over 30 år begrenset innbyggernes bilbruk ved å ta kontroll over lisensene for bileiere, som gir den enkelte innbygger tillatelse til å kjøpe og eie en bil over ti år.

- Hvis det er et land i verden som kan skifte ut alle bensinbiler med elbiler, så er det Singapore, sier klimaministeren ifølge Straits Times, og legger til at å utvikle gode muligheter for lading blir utfordrende på grunn av begrensede landareal.

Klimaministeren nevner også hydrogen som en bedre langsiktig løsning enn elbiler når det gjelder fornybar transport. Zulkifli nevner blant karbonavtrykket fra gruvedrift som trengs for å produsere bilbatterier, samt miljøkostnadene knyttet til avfall fra elbiler.