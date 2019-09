Etter 130 år lurer man på om alt er blitt feil

Mange bryr seg ikke lenger. Forskjellene øker. Særlig i byene og blant den yngre generasjonen er det mange som ser en annen vei.

Folk ser en annen vei enn inn i bilbutikken. I mer enn et århundre har bilbransjen fascinert folk inn i butikken med blank lakk under spotlights og solgt mobilitet, status og frihet. Nå er mye snudd på hodet. Spørsmålet blant mange i byene er ikke lenger «hvilken bil skal jeg ha?», men «må jeg virkelig ha bil?». Svaret på det siste er oftere enn før et «nei».

Forskjellene mellom tradisjonalistene og de nye, ofte yngre forbrukerne øker. Forskjellene mellom by og land øker. Er måten alle har gjort ting på med stor suksess i over 100 år i ferd med å bli feil? Det er fortsatt flest av tradisjonalistene, men hvor lenge?

Nei, takk

Det var i garasjen til Carl Benz at bilbransjen ble født da han startet verdens første bil i 1886. I et øredøvende leven dro han av gårde med 0,75 hestekrefter og en toppfart på 15 km/t. Ingen hadde sett noe liknende.

133 år frem i tid. Bilvanene endrer seg raskt - i byene spesielt. Mange vil bare ikke ha bil. For dyrt, for mye trøbbel og ikke bra for miljøet er gjennomgangstema. Av og til vil de kjøre bil, men det finnes etter hvert ganske mange måter å skaffe seg en bil på uten å eie den. Bil er mindre blitt noe man er stolt av å eie - se den fine bilen min - og mer noe man vil ha tilgjengelig når det passer - jeg trenger en slik bil akkurat nå.

Kjøre el - ikke eie bensin

Elbiler er som kjent blitt veldig populære i Norge. Etter første halvår i år ser vi at 45 prosent av alle nyregistrerte biler i Norge ren elbil. I Oslo (61 prosent), Hordaland (57 prosent) og i Rogaland (50 prosent) er halvparten eller flere av alle nye biler hel-elektriske. Vi leser også at ny-gamle Vy har suksess med de elbilene de har satt rundt i Oslo. Det samme har andre bildelingsselskaper. Budskapet fra den nye typen bilister er ofte det samme: Vi er ikke særlig opptatt av å eie bil, vi er mest interessert i å kjøre den. Helst vil vi slippe å eie den.

Statussymbolet bil er for disse blitt til en tjeneste.

MOBIL: Flere finner nå bil her. Foto: Istock

Rett på nett

Utenfor byområdene er «bil iblant»-type tjenester» ikke like aktuelt. Diesel og bensin er fortsatt gjengs vare. Myndighetenes mål om at alle biler som selges i 2025 skal være utslippsfrie er det bare 1 av 7 nordmenn som tror på.

Uansett hva du handler, når du gjør det kan du selvsagt stikke innom bilforhandleren, men også hive deg rett på nett og kjøpe eller lease. Føler du ikke helt for det ennå? Kanskje gjør du det om noen år?

Tesla har allerede vist at biler kan selges på nett. Seat har prøvd det samme, men ikke helt fått det til. Start-up selskapet Aiways fra Kina var nylig i Oslo for å vise frem sin U5. En elektrisk SUV. Bilen kan du om «en stund» lease, og kun lease, på nett, og kun nett. Bak dette teknologiselskapet står det et knippe gamle bilbransjefolk.

Det er den veien det går. På vårt eget brukbilsenter CarNext et par-tre mil utenfor Oslo kommer mange kunder fra andre kanter av landet for å hente bilen de allerede har kjøpt på nett. Enten det skjer hos oss eller hos andre - typiske fordeler er transparens i bilkjøpet, ingen pruting, garanti, returrett og trygghet for hva du kjøper. Eller leaser.

Farlig, farlig

Om det er farlig å avskrive netthandel med at det «passer ikke vår bransje» kan du spørre verdens rikeste mann om. Han driver en nettbutikk som startet med bøker og som nå selger det meste. Amazon. Om han har lykkes kan du spørre kjøpesentersjefer som sliter med tomme lokaler om. Er tomme salgslokaler hos bilforhandlere det neste?

Du trenger ikke lenger å ha med en kompis som er «god på bil» for å kjøpe bil. Du trenger bare en mobiltelefon. Og du trenger ikke kjøpe den.