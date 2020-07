Etter 60 år er det slutt for den karakteristiske Joika-boksen

- Tidene har forandret seg siden Joika først ble lansert.

I april blusset debatten opp rundt det samisk-klingende navnet «Joika», og kritikken haglet. Samerådet og flere kjendiser med samisk bakgrunn, deriblant artist Ella Marie Hætta Isaksen, tok til orde og ba om at navnet måtte endres. Nå blir de hørt.

Les også: Samegutten og Joika-navnet kan bli fjernet

- Tidene har forandret seg siden Joika først ble lansert. Ord og grafiske uttrykk som var dagligdags den gang oppleves annerledes i dag, og det er riktig avgjørelse å endre oss i takt med dette, sier merkevaredirektør i Nortura, Nina Rishovd Stavenæs i en pressemelding, og legger til:

- Vi har hatt en veldig god samtale med Samerådet og Sametinget, og ønsker å holde en tett dialog med dem videre.

Det første de kommer til å gjøre er å ta vekk illustrasjonen av den samiske gutten, så vil matprodusenten bruke tid på å finne et nytt navn til produktet. Tidligere i år byttet Nortura ut alle hermetikkbokser av metall med kartong for langtidsholdbar mat, også Joika-boksen.

Vil ikke bidra til diskriminering

Matprodusenten har lenge hatt en plan om å endre pakningsdesignet på Joika, hvor det var aktuelt å fjerne illustrasjonen av den samiske gutten på boksen.

Fakta Fakta om Joika: ↓ * Joika er et hermetisk produkt med små kjøttkaker av storfe, reinsdyr og får i en viltsaus. * Dette er opprinnelig ikke en samisk mattradisjon, men mange samiske reinkjøttprodusenter leverer kjøtt til produktet. Jørgen Nordskar og Trygve Hollup, som lanserte Joika for 60 år siden, lot seg den gang inspirere av samisk kultur. (Kilde: NTB)

- Vi vet at veldig mange har et positivt og helt spesielt forhold til Joika, også blant den samiske befolkningen. Våre produkter skal ikke bidra til diskriminering, og det må veie tyngst i denne saken, sier Stavenæs, som nå ser frem til å starte jobben med å finne et nytt, godt og passende navn til det populære produktet.

- Svært glad

Samerådet har mottatt dagens nyhet med stor glede.

- Vi ser at stadig flere store selskaper, både i Norden og internasjonalt, som bruker urfolks kulturer i sine produkter nå endrer sine produkter til en mer sensitiv og tidsrettet fremstilling. I en tid hvor vi i verden nå har lært mye om hverdagsrasisme, er vi svært glade for at Nortura nå tar del i denne globale bevegelsen, sier Christina Hætta, leder av kulturavdelingen i Samerådet.

Les også: Diplom-is vurderer å endre inuitt-logoen – Hatting gjør «Høvding»-endringer

Nå ser de frem til hva Nortura vil gjøre videre.

- Det første vi kommer til å gjøre er å ta vekk illustrasjonen av den samiske gutten. Vi vil trenge mer tid på å endre selve navnet, som vil skje gradvis for å tilvenne forbrukeren til et nytt navn, forteller Stavenæs.