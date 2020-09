EU åpner vei for asylsøkere til Norge og forkaster regelen om retur til førsteland

Ny EU-politikk kan presse Norge til å ta imot flere asylsøkere.

Krangelen om Norge skal ta imot 50 eller 500 flyktninger fra den nedbrente Moria-leiren er småtteri i forhold til politikkomleggingen presidenten for EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, nå foreslår.

Det viktigste er at presidenten for Europakommisjonen vil fjerne den såkalte Dublin-forordningen som gjør at land som Norge kan returnere asylsøkere til landet de først kom til i EU.

I perioden fra 2010 til i dag har Norge gitt avslag til 17.401 asylsøkere under Dublin-forordningen eller fordi de kom fra et annet trygt 3. land. Denne muligheten vil opphøre hvis den nye EU-politikken blir vedtatt.

Fakta Dublin-forordningen ↓ Dublin III-forordningen (eksternt nettsted) regulerer hvilken stat som er ansvarlig for å behandle en søknad om beskyttelse (asylsøknad). Dublin-samarbeidet består av 32 stater. 28 EU-stater samt Norge, Island, Sveits og Liechtenstein. Formålet med samarbeidet er å sikre at kun én stat i samarbeidet behandler en asylsøknad, samt avklare ansvarlig stat så raskt som mulig for å sikre effektiv behandling av søknaden.

Etablering av ansvaret skjer gjennom at en stat sender en anmodning om å ta ansvar til den staten den mener er ansvarlig i henhold til kriteriene i Dublin III-forordningen. Den anmodede staten må ta stilling til om den aksepterer ansvar eller ikke.

Denne statistikken viser hvor mange personer som Norge har sendt anmodning om til en annen stat (utgående), og hvor mange anmodninger Norge har mottatt (innkommende). Den viser også hvor mange av anmodningene som er henholdsvis akseptert, avslått eller til behandling. Derimot viser ikke statistikken hvor mange søkere som har fått sin søknad avslått etter at ansvar er etablert eller hvor mange søkere som faktisk er returnert fra eller til Norge. Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Dublin-forordningen sier at asylsøknaden skal behandles i landet du først kom til, og det er id-registre som gjør det mulig å slå fast hvilket land det var.

UDIs statistikk viser at Norge i fjor anmodet andre land om å ta tilbake 609 asylsøkere under forordningen. De siste årene har faktisk EU-land bedt Norge ta tilbake flere enn motsatt vei, men i flyktningåret 2015 ba Norge om retur til førsteland nær 3.300 ganger.

Sannsynligvis er endel av Dublin-flyktningene vi nå blir bedt om å ta tilbake folk som kom over grensen fra Russland under den voldsomme migrantstrømmen i 2015.

Nå vil Europakommisjonens president Ursula von der Leyen forkaste hele Dublin-forordningen: - Regjeringer som gjør mer, og som er mer eksponert for flyktningestrømmer, må kunne stole på europeisk solidaritet, sa hun i sin tale.

For øyeblikket bor det under 2.200 personer i norske asylmottak. Antallet nye søknader er nesten null, bortsett fra 524 personer fra Syria og Tyrkia - alle såkalte konvensjonsflyktninger.

Verden har 80 millioner flyktninger, og de fleste som beveger seg mot Europa blir stanset i land som Tyrkia, Jordan - eller Hellas, Spania og Italia hvis de kommer seg inn i EU-området.

De siste ukene har mange kommuner og lokalpolitikere tatt til orde for at de vil ta imot flere flyktninger fra Moria. Det hører med til bildet at staten betaler 1,2 millioner kroner i året for mindreårige flyktninger, så milliardregningen havner hos staten, men gir arbeidsplasser og virksomhet lokalt.

Foreløpig er det uklart nøyaktig hva som er EUs nye politikk. Von der Leyen sier, ifølge La Republica, at det blir en link mellom asyl og retur basert på hvem som har rett til å forbli og hvem som ikke har rett. Målet er å skape det EU-kommisjonæren kaller «sterke eksterne grenser og en lovlig vei for migrasjon».

I fjor kom to millioner migranter og 140.000 flyktninger til Europa, og von der Leyen var sterk i karakteristikken mot dem som er motstandere av asyl: - Vi er overbevist om at menneskeliv må beskyttes uansett hvor de kommer fra, men for ytre og er det snakk om oss og dem - det skaper hat. Dere bærer på hat, som aldri har vært en god rettesnor. Vi søker løsninger, sa von der Leyen, ifølge La Republica.

Den nye EU-politikken kan få store konsekvenser for Norge når koronapandemien er over, og det blir lettere å bevege seg gjennom Europa. En flykning som kommer seg til Norge, kan ikke returneres til et førsteland hvis Dublin-forordningen blir fjernet. I slike tilfeller blir det opp til Norge å vurdere asylsøknaden og eventuelt gi asyl.

AVSLAG: Dublin-forordningen har gitt over 17.000 avslag på asyl i Norge siden 2010. Foto: UDI

Det er også uklart hvilke mekanismer EU vil ha for å flytte flyktninger fra land som Hellas, Italia og Spania - til land som Ungarn og Skandinavia, for eksempel. Mye er altså uvisst, men det gjenstår at den kanskje største omleggingen av norsk asylpolitikk komme som konsekvens av en beslutning vi ikke kan påvirke i Brussel - mens norsk offentlighet er opptatt av 50 eller 500 flyktninger fra Moria - altså maksimalt 1 av 160.000 flyktninger i verden.

