EU i strupen på Kina – truer med klimaskatt

EU mener alvor med sin 'Green Deal'-strategi, og ber Kina innføre en CO2-avgift – eller føle konsekvensene av en ny toll på kinesiske varer.

Mange er bekymret for de økende utslippene i Kina, som sammenliknet med 1990 legger opp til å øke utslippene sine i 2030 med rundt 450 prosent. Kina er verdens desidert største forurenser, og står for 29 prosent av verdens CO2-utslipp.

Klimainvestor og milliardær Jens Ulltveit-Moe er blant dem som ser mørkt på utviklingen i Kina, og sa senest for to uker siden til Nettavisen at han fryktet at verden ikke ville nå togradersmålet på grunn av kinesiske utslipp.

– På grunn av utslippene i Kina er det ikke mulig å nå togradersmålet. Vi går mot tre grader, og det må vi ta innover oss hver dag, sa Ulltveit-Moe til Nettavisen.

På World Economic Forums toppmøte i Davos denne uken signaliserte imidlertid EU-kommisjonens president Ursula van der Leyen at EU vil innføre en CO2-toll på import som vil ramme alle land som ikke respekterer verdens klimamål.

– Det er ikke noe poeng i å kun redusere klimagassutslippene hjemme dersom vi samtidig øker importen av CO2 fra utlandet. Dette er ikke bare et klimaspørsmål, men også et spørsmål om rettferdighet overfor næringslivet og arbeiderne. Vi vil beskytte dem fra urettferdig konkurranse, sa von der Leyen til delegatene i Davos ifølge Financial Times.

MØTE: Ifølge Financial Times skal også USA være bekymret over EUs planer om å innføre en CO2-toll på import fra land som ikke følger opp verdens klimaforpliktelser. Her fra møtet mellom EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og USAs president Donald Trump i Davos. Foto: Evan Vucci (AP)

Les også: Denne nye Erna Solberg-regjeringen har faktisk en god mulighet til å bli gjenvalgt

CO2-avgift eller klimatoll - Kina bestemmer

En rapport fra The Global Energy Monitor i desember viste at Kina fortsatt bygger ut mange kullkraftverk: I løpet av de neste årene skal 121 nye kullkraftverk i Kina gi energi tilsvarende 148 gigawatt, omtrent 4,3 ganger Norges totale energikapasitet.

Les hele saken her: Kinas nye kullkraftverk spyr ut seks ganger Norges totale klimautslipp

I motsatt ende finner vi EU, som er fast bestemt på å innta en lederrolle i kampen mot klimaendringene. I sitt veikart for en «European Green Deal» er målet å bli det første klimanøytrale kontinentet innen 2050, samt bremse den globale oppvarmingen gjennom å skape grønne arbeidsplasser og satse på ren energi.

OMSTRIDT: Kina kan få svi dersom de ikke selv innfører en høyere pris på CO2-utslipp. Her fra kullkraftverket i Heijn i provinsen Shanxi i nordlige Kina. Foto: Olivia Zhang (AP)

Spesielt den kinesiske stålindustrien kan bli skadelidende dersom kineserne må betale en CO2-skatt for å eksportere til EU. Kina har i flere år utviklet regionale kvotesystemer for klimagasser som i 2020 skal bli til et nasjonalt kvotesystem. EUs von der Leyen uttrykker ifølge FT at hun er positiv til det kinesiske kvotemarkedet, men at dette ikke er nok.

– Hvis dette blir til en global trend, vil vi få et mer rettferdig marked der det ikke vil være behov for en CO2-skatt, sa von der Leyen ifølge FT.

I praksis ville en CO2-skatt betydd at selskaper utenfor EU som ønsket å eksportere varer og tjenester til unionen ville blitt en del av det europeiske kvotesystemet. EUs kvotesystem har per i dag en CO2-avgift på 25 euro per tonn.

Ifølge en erfaren EU-byråkrat som FT snakker med, er både Kina og USA allerede bekymret, noe EU tolker som et tegn på at trusselen allerede har begynt å ha effekt.

Les mer: Tidligere hvitvaskingssjef i DNB mener det ikke er noe vits i å ringe Økokrim

Støtte fra Charles

Også britenes prins Charles viste støtte til en høyere skattlegging av CO2-utslipp. Da han talte til representantene i Davos denne uken, uttrykte den nærmeste arvingen til den britiske tronen et ønske om endringer i skatt, politikk og regulering i retning et mer bærekraftig økonomisk marked.

– Vi må reversere de perverse subsidiene og forbedre incentivene til de bærekraftige alternativene, sa Charles, som også traff Greta Thunberg i løpet av toppmøtet.

STJERNEMØTE: Etter at Storbritannias prins Charles talte til delegatene på toppmøtet i Davos i Sveits, traff tronarvingen den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg. Foto: (AP)

Charles la også vekt på at de store forurenserne må betale for utslippene i større grad enn i dag. Mange av verdens aller rikeste mennesker var tilstede på toppmøtet i Davos, og Charles benyttet muligheten til å spørre om de ikke kunne brydd seg mer om klimaendringene.

– Hva betyr en økt formue fra 'business as usual' dersom en ikke kan bruke den til noe og bare se verden brenne i katastrofale forhold, spurte Charles retorisk ifølge The Guardian.

Les mer: Versace-modell Fariba (38) fra Iran: – Vi skjemmes av Bahareh Letnes