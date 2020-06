Europa med knallbra nyheter for elbilister

Når de store EU-landene nå er i ferd med å åpne opp igjen etter å ha vært korona-stengt, merker vi oss at bilbransjen og myndigheter omfavner elbiler som veien inn i en grønn og bærekraftig fremtid.

Offentlige lån og lånegarantier i hundremilliardersklassen sitter løst. Norges posisjon som en ledende elbilnasjon henger i en tynn ladekabel.

Plutselig snakker hele Europa om elbiler.



Dette er skikkelig bra nyheter for alle som ønsker at flest mulig biler skal være elektriske. Nå blir det opp til forbrukerne rundt i Europa å benytte seg av de historisk gode mulighetene som kommer.

Les også: Gjentar dette seg, så kollapser elbilmarkedet

Om norske erfaringer kan fortelle oss noe om hvordan de vil reagere, så ser fremtiden elektrisk ut. Allerede i 2025 er det som de fleste vet et politisk mål om at alle nye biler som selges her i landet skal være utslippsfrie.

Massivt bilsalg-svikt i Sør-Europa

Det virker som om det er noe med Norge - med det at vi tilsynelatende slipper lettere unna kriser enn resten av verden. Så også denne gangen. For egen del har vi mange langsiktige kontrakter, og har ikke vært veldig berørt.

Bilforhandlere her hjemme melder om cirka en halvering av salget på det verste - det er ille det - men så får vi rapporter på at salget i Italia falt med ufattelige 98 prosent, i Spania med 97 prosent og i Frankrike med 89 prosent i april måned.

Les også: Ladingen kan gjøre elbil-bruk hinsides dyrt

Portforbud har jo noe med saken å gjøre selvsagt. Bilsalget kommer tilbake når folk får lov til å gå ut igjen, tror vi, så strengt tatt kunne alle fortsatt som før. Men det skjer ikke.

Krisen gir miljøet muligheter

Nå er det full fart fremover på el i Europa. Fremtiden skal være grønn og elektrisk.

Bilindustrien skal spille på lag med miljøet, skape grønne arbeidsplasser og det skal ikke lenger være noen motsetning mellom klimaet og økonomisk vekst (i bilbransjen).

Les også: Advarer de som skal på ferie med elbil

Vi mener dette ville skjedd uansett covid-19 eller ikke, bare at det nå skjer enda raskere. Tiden var moden. Investeringer i elbiler og batteriteknologi i Europa har 19-doblet seg fra 2018 - til 650 milliarder kroner i fjor, melder den belgiske organisasjonen Transport &Enviroment.

Nå skal resultatene av denne gigantiske satsingen tas ut i markedene. Etter mye negativ publisitet de siste årene med dieselproblemer, kunstig lave forbrukstall og angrep fra miljøsiden kan det være godt med en frisk, ny og grønn start. Krisen gjør det lettere å kvitte seg med det gamle og se fremover.

Her kan du lese flere innlegg av Marius Paus.

Kjempefordel for norske bilister

Millioner av elbiler vil bli produsert de neste årene, og det er svært godt nytt for norske bilkjøpere.

Bilene vil bli billigere å produsere, de vil bli bedre og det vil bli et langt, langt større utvalg av merker og modeller.

Det er akkurat det vi trenger. Men det er også en helt avgjørende brikke i dette som ikke er særlig bra i Norge.

Ladeangsten parkerer oss

Vi mener det er et stort underskudd på tilgjengelige ladestasjoner rundt forbi. Bekymringer rundt lading er også den vi hører mest om fra våre kunder.

Les også: Utenfor rekkevidde: Ladekøer får frem det verste i oss mennesker

Der knaller Frankrike til i åpningsukene og forteller at de som en start i løpet av de neste 18 månedene skal installere 100.000 nye ladepunkter, mens Tyskland går for én million ladepunkter innen 2030, i følge PowerGrid International.

Her hjemme har vi i skrivende stund 16.350 punkter fordelt på 2 770 ladestasjoner, kan man lese på Enova-eide NOBIL sin oversikt.

Rekkeviddeangsten er borte, men ladeangsten vokser ettersom utbyggingen ikke på langt nær holder tritt med elbilsalget. Lade hjemme er selvsagt bra og billig, men det er ikke for alle - og det er ikke alltid mulig.

Les også: Så mye sparer en elbileier i året

Mangel på gode lademuligheter er Norges største problem på veien mot elektrisk mobilitet, mener vi.

Massiv statsstøtte

Bak Frankrikes massive el-satsing ligger det også en reell frykt for at bedrifter som Renault skal forsvinne. Frankrike uten Renault er like utenkelig som Paris uten Triumfbuen, mener nok landets myndigheter som stiller opp med lån og lånegarantier på om lag 140 milliarder kroner for bilbransjen.

Her går arbeidsplasser, miljø og industripolitikk hånd i hånd.

Politisk smaker det nok verre enn sur vin, tanken på at kinesiske Geely skal komme inn som eier av nasjonalikonene Renault, Citroën eller Peugeot.

Selskapet posisjonerer seg for å gå mer inn på eiersiden av europeisk bilindustri. Det er neppe tilfeldig at de har solgt unna masse aksjer og sitter på en rekordstor kontantbeholdning akkurat nå.

Geely har sagt åpent at de ønsker mer, etter å ha smakt på 10 prosent av Daimler (Mercedes), og 100 prosent av Volvo.

Når vi har sett hvor galt det kan gå, vil nok mange franske politikere mene, og sikte til, at erkebritiske Jaguar og Land Rover er blitt indisk, sportsbilmerket MG kinesisk, og Mini og Rolls-Royce tysk.

Det ligger mye nasjonal stolthet i et bilmerke.

Les også: Flere elbiler utsatt - er det nå mulig å kjøpe ny elbil på kort varsel?

Offentlig hjelp

Dette gjelder ikke bare Frankrike. Bilprodusenter i hele Europa får nå offentlig hjelp på til sammen mange hundre milliarder kroner for å overleve. Arbeidsplasser skal reddes og miljøet skal hjelpes.

Med i de europeiske hjelpepakkene følger det krav til produsentene om renere biler. Samtidig kjører man på med kraftig subsidiering av prisene mot forbrukerne.

KRAFTFULLT: Tyskland og Angela Merkel senker momsen på elbiler og subsidierer hver bil med inntil 100.000 kroner. Foto: AP / NTB scanpix

Tyske kjøpere av elbiler som Nissan Leaf, VW eGolf, BMW i3 eller Tesla Model 3 kan i mange tilfeller nyte godt av drøyt 100.000 kroner i subsidier.

I tillegg er momsen redusert. Dette monner, og minner ikke så rent lite på hva som er gjort med suksess her hjemme.

Ja til både bil og miljø

Igjen, dette er en kjempefordel for norske bilister og miljøvenner.

Les også: (+) Vi satte elbilene opp mot hverandre – og fant to betydelige overraskelser

Vi er ikke enige med de som mener at Norge ikke vil få nok elbiler fordi resten av Europa vil beholde de for seg selv.

Det er i verste fall en forbigående hikke.

Produksjonen vil bli veldig mye høyere, tilbudet veldig mye bedre og målsettingen om en utslippsfri bilpark veldig mye mer realistisk.