Europas rikeste har tjent 351 milliarder kroner i år

Luksuskonsernet LVMH eier 75 merkevarer, og har tjent eventyrlige summer i år.

LVMH eier luksusmerker som Louis Vuitton, Dom Perignon, Givenchy og Dior. Nylig gjorde LVMH sitt største kjøp under milliardæren Bernard Arnault (70), da de kjøpte smykkegiganten Tiffany & Co for 148 milliarder kroner.

- Vi er stolte over at Tiffany vil være blant våre ikoniske merkevarer, og ser fram til å sikre at Tiffany fortsetter å blomstre i århundrer fremover, sa Arnault i en melding etter oppkjøpet.

Verdens tredje rikeste

Arnault kjøpte det konkursrammede tekstilselskapet Boussac Saint-Fréres, som eide motehuset til Christian Dior, i 1984. Tre år senere investerte den franske milliardæren i LVMH, og i 1989 presset han ut den sittende styrelederen Henry Racamier fra sitt eget familieselskap. Derfra gikk det kort tid før luksuriøse merkevarer som Kenzo, Givenchy og Lacroix kom under Arnaults kontroll.

Ifølge Bloomberg har LVMH økt markedsverdien med 82 milliarder dollar i 2019. Mesteparten av økningen kommer fra europeiske aksjer. Ifølge nyhetsbyrået vil økningen gi 39 milliarder dollar, 251 milliarder kroner, i inntjening til Arnaults personlige lommebok.

70-åringen er regnet som Europas rikeste person, og ifølge Fortune verdens tredje rikeste - bak Amazon-topp Jeff Bezos og Microsoft-gründer Bill Gates. Ifølge Fortune er Arnault god for 104 milliarder amerikanske dollar.

Hensynsløs

I dag eier Arnault ifølge Bloomberg halvparten av LVMH. Milliardæren er kjent for å være hensynsløs, og blir ifølge Financial Times kalt «ulven i kashmir». Etter å ha kjøpt konkursrammede Boussac for én symbolsk franc, solgte Arnault mesteparten av tekstilselskapets eiendeler og sparket rundt 8.000 ansatte.

Årsrapporten viser en enorm inntjening fra forretningsområder som alkohol, mote, kosmetikk, parfyme, smykker og klokker. Totalt tjente LVMH 46,8 milliarder dollar i 2018, 455 milliarder norske kroner regnet etter EUR/NOK da årsrapporten ble sluppet. LVMH økte på alle områder, og tjente for eksempel 37 prosent mer på klokker og smykker fra merker som Serpenti og TAG Heuer enn året i forveien.

