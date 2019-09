Europris får gjennomgå for supertidlig julesalg

Flere sier de vil slutte å handle hos Europris etter at de har begynt å selge julestrømper og pepperkaker allerede i september.

- Dette er alt for tidlig, vi er fortsatt i begynnelsen av høsten. Det ødelegger litt for når man faktisk skal gå julestemning senere i år, sier Europris-kunde June Marie Helgestad til Nettavisen.

Billig-kjeden Europris, som har over 260 butikker rundt omkring i Norge, har allerede nå begynt å selge enkelte julevarer som pepperkaker og julestrømper. Dette til tross for at vi fortsatt skriver september og det er tre måneder til jul.

- Forkastelig

Det får mange av kundene til kjeden til å reagere kraftig. En av dem er Helgestad, som på Facebook-siden til Europris kaller det «helt vilt tidlig» med juleprodukter i september.

Hun er en av mange kunder som reagerer og ytrer misnøye på Facebook-siden til kjeden.

En annen kunde skriver blant annet: «3 mnd til jul, og dere er alt i gang?? Forkastelig. Blir mindre besøk for min del de neste ukene.»

En tredje kunde sier at han føler seg forbanna: «Starter dere virkelig med juleutstilling allerede? Er det virkelig mulig?» skriver kunden.

Pepper

En fjerde kunde sier at ikke vil handle mer på Europris: «For min del er jeg så egen at vi boikotter slike butikker som setter fram juleartikler i midten av september», skriver vedkommende.

Helgestad er klar over at at mange kjeder starter tidlig med juleprodukter i butikkene, men mener ikke det er en unnskyldning.

- Dagligvarekjedene og Nille har også vært tidlig før og det fikk de pepper for. Det virker som Europris er først ute i år, sier hun.

En håndfull

Pål Wibe, konsernsjef for Europris, understreker at det enn så lenge bare er en liten del av butikkene som er viet til julen.

- Det er snakk om en håndfull hyller med spiselige juleprodukter og noen nisser. Hvis man ikke liker det, kan man bare gå forbi. Vi tvinger jo ingen til å handle, sier Wibe.

EUROPRIS-TOPP: Pål Wibe er sjef for Europris og forvarer tidlig julesalg. Foto: Paul Weaver

Han sier at mange kunder også setter pris på den tidlige julevarene.

- Noen synes det er koselig å begynne tidlig og handler julevarer med en gang, mens andre synes det er for tidlig. Vi prøver å møte alle kundenes behov, sier Wibe.

- Mange mener det ødelegger for julestemningen. Hva tenker du om det?

- Jeg tror nok ikke det ødelegger hele jula, men som sagt er det fortsatt bare en veldig liten del av butikken som er viet slike produkter, sier han.

Han sier også at den tidlige julestarten skyldes hensynet til Europris-ansatte.

- Vi gjør dette også for å redusere belastningen for våre ansatte ved å bygge om butikken til jul gradvis. Det er en veldig stor jobb å gjøre Europris-butikkene klare for jul, så skulle vi gjort det over en kortere periode, ville det blitt veldig krevende for de som jobber hos oss, sier han.

Store kvanta

Karl-Fredrik Tangen, førstelektor ved Høyskolen Kristiania, mener imidlertid også den tidlige julen har helt andre forklaringer.

Karl-Fredrik Tangen er førstelektor ved Høyskolen Kristiania. Foto: Høyskolen Kristiania

- Når det gjelder godteriet, så kjøper Europris inn store kvantum for å få en god pris. Men da må de også spre det mest mulig utover året, slik at de faktisk kan få solgt alt sammen. Det er nok en viktig forklaring på at de starter tidlig, sier han til Nettavisen.

For andre juleprodukter er det dessuten helt avgjørende å være først ute.

- Hvis du skal ha en julestjerne å henge i vinduet, så gjelder det for butikken å være der hvor folk velger å handle det. Har du kjøpt julestjerne på Europris i oktober, så handler du den ikke på Nille i november. De som er først ute får salget. Slik er det med mange ting, sier han.

Han sier at han kan forstå at folk reagerer.

- Høytider er med på å organisere året og juleprodukter i september roter til denne organiseringen. Det misliker veldig mange, sier han.