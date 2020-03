Europris stanser smågodtsalget

Europris stanser salget av smågodt for å hindre korona-smitte. Andre butikker holder salget åpent.

Europris selger store mengder smågodt til vanlig, men etter koronavirusets utbrudd i Norge har de tatt drastiske grep. Fra og med mandag ble alt av smågodt fjernet for å bidra til å redusere korona-smitte.

– Det er tatt en beslutning om at vi ikke selger smågodt i løsvekt, men vi selger det i hele bokser, sier kommersiell direktør i Europris, Jon Boye Borgersen til Drammens Tidende.

Les mer: Coop trekker karbonadedeig fra butikkene - mistanke om salmonella

Det er ingen som foreløpig har hevdet det vil være smittefare med å kjøpe smågodt, ifølge Europris, men de iverksetter det som en forholdsregel.

Hos Rema 1000 er det imidlertid fortsatt mulig å kjøpe smågodt.

Artikkelen fortsetter etter målingen.

– Vi skjønner at folk stiller spørsmål om dette. Her ønsker vi at myndighetene skal legge føringer så vi operer som en samlet bransje. Enn så lenge har ikke Mattilsynet anbefalt å fjerne selvplukket smågodt fra vegg, men i mellomtiden har vi fjernet gulvpaller med smågodt som et tiltak, sier Calle Hägg som er kommunikasjonssjef i Rema 1000 til DT.

Les også: Nordmenn går bananas på butikkene: Med munnbind og hansker fyller de sekker med dopapir

Norgesgruppen som eier kjeder som Kiwi, Meny og Spar, har stanset salget på paller, men har fortsatt smågodt i vanlige hyller.

Les mer: Folk i karantene kan handle dagligvarer - men pass på dette