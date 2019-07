Eurostat: Arbeidsledigheten på laveste nivå på 11 år

Arbeidsledigheten i eurosonen i mai lå på 7,5 prosent. Det er det laveste nivået siden 2008.

Landene med lavest arbeidsledighet i mai er Tsjekkia, Tyskland og Nederland, ifølge statistikkbyrået Eurostat.

– Eurostat anslår at 15,7 millioner menn og kvinner i EU var arbeidsledige i mai 2019. Sammenlignet med april var det et fall på 71.000, og sammenlignet med mai 2018 var det et fall på 1,3 millioner, skriver statistikkbyrået.

De oppløftende tallene kommer imidlertid samtidig som det er bekymring for at blant annet handelskrig og økte tollbarrierer vil bremse den økonomiske veksten i Europa.

Mindre arbeidsledighet i Norge

Også i Norge har arbeidsledigheten sunket.

Junitallene fra NAV viste arbeidsledigheten ved utgangen av måneden var på 2,1 prosent. Det er nå registrert 60.100 helt arbeidsledige i Norge, og dette er en nedgang på 4500 personer sammenliknet med juni i fjor.

– Etter en økning i ledigheten forrige måned, fortsatte nedgangen igjen i juni. Første halvår i år har antallet helt ledige falt med 3900 personer, sa arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding fredag forrige uke.

FÆRRE ARBEIDSLEDIGE: Tallene for antall arbeidsledige har sunket i Norge, ifølge Sigrun Vågeng. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde nylig en arbeidsledighet på 3,2 prosent, men denne ledigheten omfatter også arbeidssøkende (Arbeidskraftsundersøkelsen).

Laveste på ti år

I mars skrev Nettavisen at de siste ledighetstallene til NAV viste at vi hadde den laveste arbeisledigheten på ti år i år.

Antall registrerte arbeidsledige ved utgangen av februar i år var 68.300, som ga en ledighet på 2,3 prosent. Ved utgangen av februar i fjor var det registrert 69 800 helt ledige, som tilsvarte 3,1 prosent og en nedgang på 15 000 sammenliknet med februar 2017.

– Den registrerte arbeidsledigheten har vist en fallende trend i over to år. Andelen helt ledige ligger nå på 2,3 prosent av arbeidsstyrken, ifølge brudd- og sesongjusterte tall. Arbeidsledigheten har ikke vært så lav på ti år, sa arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding. i mars.