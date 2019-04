Eva Joly og 12 andre stemte feil og innførte strengere internett-regler

To omstridte internett-regler gikk igjennom fordi norske Eva Joly og 12 andre trykket på feil knapp.

Etter mange års forberedelse skulle EU-parlamentet igår behandle det omstridte copyright-direktivet. Regelverket er omstridt fordi det innfører «lenkeskatt» og kan føre til at internett blir mindre fritt for brukerne.

Nå viser det seg at regelverket gikk igjennom uten forandringer fordi 13 parlamentsmedlemmer stemte feil, blant dem norske Eva Joly (som er valgt inn fra Frankrike) og tre svenske politikere.

- Hadde bare tre av dem trykket på knappen de skulle trykke, ville direktivet sett helt annerledes ut, skriver Emanuel Karlsten i Medium, etter å ha gått gjennom detaljene fra avstemmingen.

Les saken: 13 parlamentsmedlemmer trykket feil knapp i viktig copyright-avsteming

Det nye direktivet skal sette begrensninger på deling av rettighetsmateriale i EUs indre digitale marked, og tar spesielt for seg deling av copyright-materiale på tvers av landegrensene.

Direktivet skal sørge for at mer av pengene havner hos musikere, filmregissører og skribenter - og gjøre det dyrere for søkemotorer og internettplattformer å distribuere slikt materiale.

Innfører lenkeskatt og opplastingsfilter

De mest kritiserte punktene er artikkel 11 og 13. Den første artikkelen innfører såkalt «lenkeskatt». Ideelt gir den presse og utgivere en direkte kontroll over gjenbruk av nyhetsartikler og annet materiale hos nyhetsaggregatorer som Google News.

Artikkel 13 - også kalt «opplastingsfilter» - er kritisert fordi den ikke tar høyde for at noe av delingen kan være i form av satire - eksempelvis slik Nytt på nytt bruker nyhetvideoer som humor. Kritikerne frykter at den paragrafen kan innskrenke ytringsfriheten.

Change.org har samlet mer enn fem millioner underskrifter mot direktivet, det høyeste antallet protester noensinne.

For øyeblikket er det nær 5,3 millioner underskrifter for å «stoppe sensur-maskineriet og trygge internett».

Hjelper ingen, spesielt ikke forbrukerne

Protestene har vært særlig sterke i Tyskland, der det også har vært gatedemonstrasjoner mot opplastingsfilter.

- Endringene av copyright-loven i denne formen hjelper ingen, spesielt ikke forbrukerne, mener forbundet for tyske forbrukerorganisasjoner.

Mange medieorganisasjoner har advart mot «lenkeskatt» fordi det kan hindre lenking og utveksling av redaksjonelt innhold, og dermed hemme en fri og informert debatt på internett.

Trykket på feil knapp

Da avstemningen kom opp i Europaparlamentet, gikk altså direktivet uforandret igjennom.

To svenske politikere fra Sverigedemokratene, som var imot hele forslaget, klarte likevel å stemme for. Sverigedemokratene har tidligere forlangt at Sverige skal arbeide mot det samme direktivet.

Andre politikere, som ønsket å stemme mot de kontroversielle artiklene 11 og 13, klarte også å stemme for. Dermed ble det en overvekt på fem stemmer for å vedta direktivet uforandret.

Eva Joly stemte feil

Ifølge Medium ønsket norske Eva Joly å stemme for å gjøre noen forandringer, men hun trykket også feil - og bidro til at copyright-direktivet gikk rett gjennom.

Nettavisen har henvendt seg til Eva Joly for å få en kommentar, men vi har foreløpig ikke lykkes i å få svar fra Joly, som representerer Europa Ecology (De grønne) i EU-parlamentet.