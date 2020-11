Event-topp etter krisepakke: - Høyre har fortsatt ikke gitt meg en god grunn til å beholde medlemskapet

Knut Meiner hevder at regjeringen nok en gang ikke har tatt hans bransje på alvor.

I 24 år har Meiner vært en sentral skikkelse i eventbransjen gjennom sitt selskap Komon-Stageway. Hans selskap lager små og store arrangement, for alt fra hundre til tusen personer, både i privat og offentlig sektor.

Alt dette tok slutt nærmest på dagen da korona-pandemien kom til Norge i mars, og Meiner har kjempet en lang kamp siden da. Han øynet håp da regjeringspartiene og Frp la fram en ny korona-krisepakke mandag, men ble skuffet etter å ha gått gjennom den.

- Løsningen bærer til en viss grad preg av at det går en svart og en hvit katt inn for å slåss – så kommer det to grå katter ut. Hvis vi skal se på det positive først, så er det første gang eventbransjen er nevnt. Opposisjonspartiene har fått frem at vi er en bransje som fortjener å overleve, at vi er en næring som er verdt å ta vare på, sier Meiner.

Høyre-mannen har imidlertid ikke de varmeste ordene for sitt eget parti og de andre regjeringspartiene.

- Ikke tatt på alvor

I korona-krisepakken ble partiene enige om økt kompensasjonsgrad til koronarammede bedrifter. I perioden september-oktober øker den til 70 prosent, i november og desember til 85 prosent og i januar og februar til 80 prosent. Maksimal utbetaling per måned settes til 80 millioner kroner. Ifølge Meiner får eventbransjen smuler av dette.

- Vi får omtrent det samme som i april og mai, som er 22-23 prosent av våre faste kostnader, men vi har jo ikke inntekter. Siden mars har det vært masse arrangement som ikke har blitt bestilt, men regjeringen har nok en gang vist at vi ikke eksisterer. Jeg føler at de ikke har tatt oss på alvor.

- Det store problemet med kompensasjonsordningen er ikke selve kompensasjonsgraden, men at det er en rekke av de «faste uunngåelige kostnadene» som ikke blir dekket. Hadde vi i bransjen fått velge, er det ingen tvil om at vi ville prioritert flere av våre faste kostnader i stedet for en høyere kompensasjonsgrad. Det har vi også spilt inn til regjeringen. Men uten å bli hørt. Nå heller, sier Meiner.

I et tidligere intervju med Nettavisen sa Meiner at eventbransjen spiller en viktigere rolle enn mange er klar over.

- Det er så mange som lever av det vi generer. Vår lille bransje er så viktig for flyselskaper, hoteller, lyd- og lysleverandører, catering, trykkerier, og busselskaper. Vi er navet i en lang næringskjede.

Knut Meiner har et klart og tydelig budskap til statsministeren:

Ferdig som Høyre-mann?

64-åringen har stemt på Høyre siden han var 18 år gammel, men har hele veien under koronatiden hevdet at Høyre har manglet forståelse for bransjen hans. Nå truer han med å forlate partiet som har vært en stor del av livet hans.

- Høyre har fortsatt ikke gitt meg en veldig god grunn til å beholde medlemskapet. Finansminister Jan Tore Sanner (H) sa nylig at koronasituasjonen «krever kraftigere tiltak», men så kommer han med en ordning som ligner på politisk svada, og som faktisk er dårligere enn den vi hadde i vår, hevder Meiner.

Og han legger til:

- Sanner sa på pressekonferansen tidligere i uka at mange bedrifter hadde en buffer å gå på i mars. Det har de ikke nå. Hvordan i all verden kan regjeringen da foreslå en løsning som er dårligere nå som kassene er tomme og bufferne er borte? Jeg har sittet i utallige samtaler med politikere om bransjen, men jeg føler at overleveringen ikke har fungert. Gang på gang har jeg måttet fortelle dem hvor viktig eventbransjen er.

Han forteller videre at hvis kompensasjonen hadde vært på 20 prosent av de budsjetterte kostnadene fra 2019, hadde selskapet kommet seg gjennom 2020 uten å permittere noen.

Roser opposisjonspartiene

Han er forundret over at opposisjonen tilsynelatende har forstått problemstillingen bedre enn regjeringspartiene.

- Jeg nekter å tro at regjeringens folk er dummere enn opposisjonen. Ergo må det ha med viljen til å forstå. Det er i tillegg påfallende at opposisjonen har tatt kontakt og bedt om avklaring om det er noe som har vært uklart, mens regjeringen har kjørt på uten å stille spørsmål. Og åpenbart uten å forstå, er Meiners personlige mening.

- Ser mørkt ut

Hvis smittesituasjonen tilsier det, skal regjeringen fremme et forslag om en ny modell for kompensasjon for perioden etter februar, innen utgangen av januar. Meiner krysser fingrene for at eventbransjen blir tatt ordentlig inn i varmen da.

- Blir det ikke bedre da, er vi tilbake til å bli rammet like hardt. Da vil vi, samt reiselivs- og luftfartsbransjen bli utradert. Vi blir de første som ble nedstengt og de siste som åpner igjen. Det kan bli et sant helvete for de mindre bedriftene.

- Vi er en inne en mørk periode ute og det er nærmest ingenting å gjøre for de som ikke får jobbet. Jeg er bekymret over de psykiske problemene som kan komme. Jeg har jobbet med dette så lenge nå, fordi dette er noe jeg brenner for. Skal vi klare oss i 2021, må vite rundt påsketider hvordan veien blir videre. Det er en så lang planleggingshorisont vi trenger, forteller Meiner.

