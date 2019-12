Eventyrlig kursoppgang i Photocure gir gevinst til investoren Alexander Hansson

Photocure har gått som en rakett, og nå sitter Monaco-investoren Alexander Hansson med aksjer for nær 200 millioner kroner.

For drøyt to år siden vaket aksjekursen i Photocure på drøyt 20 kroner per aksje, og det var tillit til munnhuggeri mellom den daværende ledelsen og de største aksjonærene.

Nå - etter en firedobling av aksjekursen - er børsverdien av selskapet økt til 1,9 milliarder kroner. Aller blidest er en nordmann, bosatt i Monaco og London, som også er selskapets største aksjonær - Alexander Hansson - og hans mer kjente far, tankreder Herbjørn Hansson.



Les også: Norsk investor kjent som en av Norges rikeste - nå kan han ha gjort sitt livs forretning

LYSNING: For tankreder Herbjørn Hansson har det vært lysning i aksjemarkedet de siste månedene. Foto: Gunnar Stavrum (Nettavisen)

- «Ketsjup-effekten» har begynt å komme. Slik jeg ser det har Photocure bare skrapet i overflaten i USA, sier Alexander Hansson til Nettavisen.

KURSRAKETT: Aksjekursen har gått fra rundt 20 kroner til over 80 kroner på drøyt to år. Det gleder Monacco-investoren Alexander Hansson, her på yacten H1. Foto: Nettavisen/Oslo Børs Informasjon (Montasje)

Photocure har vært en av daytradernes yndlingsaksjer fordi kursen har gått i berg-og-dalbane. Selskapet utvikler en kur for blærekreft, og hvis det lykkes å utvikle et markedsledende legemiddel, kan verdien bli skyhøy.

Nå har aksjekursen steget med rundt en milliard kroner siden Photocure-sjef Daniel Schneider presenterte selskapet på en helsekonferanse i midten av desember i fjor.

Om få dager, den 5. desember, skal Photocure presentere selskapet på en stor konferanse i New York.

Ifølge Finansavisen har investor Eigil Stray Spetalen (bror til mer kjente Øystein Stray Spetalen) kjøpt 100.000 aksjer.

Nye børsmeldinger

Foran den voldsomme kursoppgangen de siste ukene leverte Photocure en børsmelding hvor de opplyste om at nye tester av såkalt fleksibelt blålys cystoscopi reduserer risikoen for tilbakefall med 33 prosent. Studien er gjort av en statistisk tilfeldig utvalgt gruppe på 699 blærekreftpasienter, ifølge meldingen.

Siden meldingen ble lagt ut har aksjekursen gått rundt 50 prosent i været, og økt børsverdien av selskapet med drøyt 600 millioner kroner.

Les også Photocure-presentasjon fikk fart på aksjekursen til spekulantfavoritten

«Undervurdert»

Hansson-familiens familieselskap High Seas AS er største aksjonær med 2,2 millioner aksjer og 10,2 prosent av aksjekapitalen. Det var Herbjørn Hanssons bror og Alexander Hanssons onkel som grunnla Photocure.

- Jeg har sagt i to år at Photocure er undervurdert. Nå begynner man å se den kraftige veksten, og aksjen er opp 233 prosent på to år, sier Alexander Hansson, og viser til at den siste oppgangen har skjedd med stort volum.

Etter kursoppgangen nærmer familiens Photocure-aksjer seg en børsverdi på 200 millioner kroner.

- Jeg mener Photocure fortsatt er undervurdert, sier han til Nettavisen.

KURSOPPGANG: Photocure-kursen er firedoblet på to år. Foto: Oslo børs Informasjon

Ifølge Proff.no eier Alexander Hansson 60,1 prosent av High Seas, mens faren Herbjørn Hansson sitter med de resterende 39,9 prosentene.

I familiens mest kjente aktivitet, tanker-virksomheten, er det også lysning i sikte. Nordic American Tankers, der Herbjørn Hansson er administrerende direktør, har doblet aksjekursen de siste månedene etter markedsoppgang.