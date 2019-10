Exit er den mest strømmede dramaserien i NRKs historie

NRKs sjokkerende serie om Oslos finansmiljø er den mest strømmede dramaserien på NRK noensinne, skriver VG.

Nye seertall NRK presenterte tirsdag viser at første episode av «Exit» har passert én million seere, og totalt ligger på 1.043.000 seere.

Snittet er på 622.000 seere per episode.

– Vi er kjempefornøyd med disse tallene og det viser at strømme-TV er blitt veldig viktig for drama. Vi ser at denne serien har trukket til seg nye seergrupper. Både yngre seere - og finansfolk, sier Petter Testmann-Koch i produksjonsselskapet bak serien til VG.

Den nye TV-serien handler om fire menn som alle er rike og jobber med finans. Ifølge NRK skal historiene i serien være hentet fra virkeligheten og kombinert av mange forskjellige personer og kildeintervjuer.

Serien har vakt reaksjoner for kokainbruk, prostituerte, ellevill festing og utroskap.

– Dette er allerede den mest strømmede dramaserien i NRK noensinne. Med snitt på 622.000 på NRK TV er «Exit» allerede nesten på nivå med humorseriene «Side om side» og «Parterapi». Det er også den første ordinære dramaserien som blir sett av flere via strømming enn vanlig TV, sier Iacob Christian Prebensen som er analytiker i NRK til VG.