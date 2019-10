Exit: Investor avkrefter rykteflom om damer og narkotika

Investoren Endre Tangenes avkrefter at han er en av rollemodellene i NRKs kontroversielle serie Exit.

Serien om de fire finansmennene med tvilsom moral og oppførsel har satt i gang en rykteflom om hvilke karakterer NRK bygger på. NRK skal ha fått fire personer i den norske finansbransjen til å fortelle om sine historier, og så er serien bygget på disse historiene.

De fire karakterene i Exit er derimot ikke en kopi av de NRK har intervjuet. Men ryktene går på sosiale medier om at investorene Endre Tangenes, tidligere meglersjef i Nordic Securities er utgangspunktet for en av rollefigurene. Nå tar han bladet fra munnen og avviser rykteflommen.

– Jeg har ingenting med serien å gjøre og har aldri vært i noen bar eller hotellrom med produksjonsselskapet eller NRK, sier Tangenes til DN.

- Jeg har hverken bosted i Oslo, ikke kone, ikke barn, jeg har aldri prøvd narkotika så ryktene er helt feil og langt fra min virkelighet, sier Tangenes om ryktene.

Bare tull

Investoren sier til DN at folk har inntrykk av ham og et bilde av ham basert på det han mener er all slags tull som står i avisene.

- At jeg har kjørt gumball og festet med kjendiser i St. Tropez med høy partyfaktor. Det stemmer at jeg har vært i St. Tropez og hatt det gøy. Alle vil ha fest hvis man først er på nattklubb, men jeg hverken slår damer eller bruker narkotika, det vet alle, sier Tangenes.





Forlik

Tangenes inngikk tidligere i år et masseforlik mot Nordic Securities, der han og andre gründere var saksøkt for 22 millioner kroner. Finanstilsynet hadde i desember 2015 to stedlige tilsyn hos Nordic Securities, som resulterte i at meglerselskapet mistet tillatelsen til å yte investeringstjenester.

Endre Tangenes står i dag oppført som kontaktperson i fire selskaper, blant annet Tangenes Invest AS og Tangenes Forvaltning AS. Han er også grunnlegger av selskapet ETG Resources AS.