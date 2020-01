Extra best ut i pristest som bryter med langvarig mønster

For første gang på lenge lar billigkjedene være å prismatche kampanjepriser hos en konkurrent.

«Vi skal være billigst» har vært gjennomgangstonen fra de tre billigkjedene, Kiwi, Rema 100 og Extra, i lang tid. Og det har stemt godt. Gjennom nesten hele 2018 skilte det sjelden mer enn et par kroner mellom de tre i Nettavisens dagligvarebørs.

Derfor har det heller ikke spilt noen stor rolle for kassalappen hvilken av de tre butikkene du handler i. Når én kjede har priset ned, har de andre straks fulgt etter. Senest så vi det i julepriskrigen i desember.

- Vi gjør dette fordi kundene skal være trygge på at det alltid lønner seg å handle på Kiwi. Når lavpriskonkurrenter kjører tilbud eller kvantumsrabatter, setter vi ned prisen tilsvarende eller mer, sa kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi til Nettavisen i april 2018.

Følger ikke prisen

Men i årets første pristest har det skjedd en markant endring i dette mønsteret. Prisene avviker mye mer, ikke minst fordi Extra har en kampanje på Toro-produkter som ikke følges opp av de andre.

For eksempel koster en Toro lasagne 28,70 på Extra, mot 42,90 på Kiwi. Og siden det er en rekke Toro-produkter i testen som ikke prismatches, blir forskjellene større enn vanlig.

- Det er første gang på fryktelig lenge vi ser dette. Extra slår de andre i støvlene med sin Toro-kampanje, sier Tom Ystaas fra Enhver.no, som utfører testen for Nettavisen.

I årets første pristest har billigkjedene ulik pris på 30 av de 49 varene. I 2019 var trenden at mye var helt likt og bare noen få varer hadde ulik pris.

- Nå er det store variasjoner, større enn vi har sett på lenge, sier Ystaas.

- Viser hvor hardt vi jobber

Det er ingen spesiell avtale som sikrer Extra de lavere prisene på Toro-produkter, forsikrer kommunikasjonssjef Harald Kristiansen:

- Vi har sett at noen av konkurrentene har vært gode på Toro tidligere. Det at vi er billigere enn Kiwi på disse produktene, sier noe om hvor hardt vi jobber for å være billigst, når vi vet at Konkurransetilsynet har avdekket at de har mer enn 15 prosent bedre innkjøpsbetingelser enn oss på flere av de største leverandørene.

Les også Konkurransetilsynets rapport: Kiwi og Meny har kjempefordel overfor Rema og Coop

- Ellers er vi er selvsagt godt fornøyd med å starte året på toppen. Vinnerne er kundene, som også er våre eiere. Vi er nå inne en periode hvor vi skal tilbake på normalt nivå. Men denne uka har tydeligvis konkurrentene sovet i timen, sier Kristiansen.

Kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi ønsker ikke å kommentere hvorvidt det skyldes en glipp eller er bevisst at butikken ikke har prismatchet Extras kampanje denne uka:

- Av konkurransehensyn ønsker vi ikke å si så mye om vår prisstrategi, sier Arvin.

- Kiwi skal være billigst, og ingen vinner flere prisundersøkelser enn oss. Det er viktig å understreke at alle prisundersøkelser kun viser et øyeblikksbilde i en butikk. Man kan ha flaks eller uflaks en gang eller to, og denne gangen gikk det ikke vår vei, sier Arvin.