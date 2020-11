Torsdag åpner Extra sin 500. butikk på Hønefoss, bare 14 år etter at første butikk ble åpnet. Verken Rema-Reitan eller Rimi-Hagen var i nærheten av slike tall.

Extra-kjeden ble etablert i 2006, og den aller første butikken ble åpnet i Halden. Siden har de vokst seg store, og har blitt en sterk konkurrent til lavpriskjedene Kiwi og Rema.

Mens Kiwi og Rema brukte henholdsvis 32 og 33 år på å få butikk nummer 500, har Extra klart det raskere.Den som var nærmest var Stein Erik Hagens Rimi, som klarte det 21 år.

14 år etter at de åpnet sin første butikk, åpner de nå butikk nummer 500 den 26. november. De er dermed historiens raskest voksende dagligvarekjede i Norge.

- Vi har vokst fra 0 til over 30 milliarder kroner i omsetning på 14 år. Nå står vi for over 54 prosent av Coops dagligvareomsetning. Vi har doblet markedsandelen siste fem årene. Holder vi dette tempoet oppe, så kan vi passere konkurrentene våre i løpet av ikke for mange år. Så står ikke de heller stille, men det er en interessant utvikling, sier kjededirektør i Extra, Christian Hoel, til Nettavisen.

Og fortsetter:

- Vi har vært vekstvinner i ni av 12 år på sammenlignbare butikker, det er fantastiske prestasjoner. Vi møtes jo av kritiske spørsmål om omprofileringer, men dette er jo fordi vi har funnet en vinneroppskrift i lavprismarkedet og omsetningstallene viser dette. Veksten vår viser også dette.

Hoel understreker at han er stolt av absolutt alle som har vært med på denne eventyrlige veksten.

- Det har vært en vanvittig reise, og jeg er så stolt av mobiliseringen i Coop – og samvirkelagene som har vært med.

Hoel er også klar på at Extras innhogg i markedet kommer oss konsumenter til gode.

- Norske dagligvarekunder er den største vinneren av forbrukereide Coop sin satsing på lavpriskjeden Extra. Det har skapt en tøffere priskonkurranse, senest gjennom å være først med et stort priskutt på julevarer, samt et større utvalg i lavprisbutikkene. I tillegg har kundene fått et alternativ der overskuddet deles med 1,8 millioner medeiere i Coop.

- Vesentlig for veksthistorien

Dagligvareekspert Erik Fagerlid trekker fram at oppkjøpet av Ica og nevnte Rimi har vært viktig for Extra-kjeden.

- Oppkjøpet og omprofileringen av Ica og Rimi var hoppet som gjorde at Extra fikk så mange butikker raskt. Det er en vesentlig del av veksthistorien, sier han til Nettavisen.

- Samtidig var heller ikke alle butikkene like lønnsomme, sier Fagerlid.

Han trekker også fram at oppkjøpet var veldig dyrt.

- Ica var veldig fornøyde med salgssummen. Og det er jo en tankevekker når selgeren er ekstremt fornøyd med summen, sier Fagerlid.

Dette mener kjededirektøren i Extra siden har vist seg som et lurt grep.

- Alle motforestillinger mot oppkjøpet av ICA Norge, til den prisen, er motbevist. De tidligere Rimi-butikkene som nå er Coop, har hatt kjempesuksess. Min vurdering er at både finansielt og markedsmessig, så har vi motbevist tvilerne til de grader. Coop Norge har vært selve definisjonen av en vellykket fusjon, forteller Hoel til Nettavisen.

Skiller seg ut

Vi har også snakket med dagligvareekspert Fagerlid om hva han tenker om betydningen Extra har hatt for bransjen.

- Jeg synes vi skal heie litt på Extra. Det som skiller Extra fra Kiwi og Rema er kombinasjonen av lave priser at de satser på ferskvarer, sier han.

Konkurransetilsynet har vist at Norgesgruppen, som eier blant annet Kiwi og Meny, har bedre innkjøpsbetingelser hos flere store leverandører enn konkurrentene. Dermed har Kiwi et konkurransefortrinn foran Extra.

- Med det utgangspunktet er det ganske krevende, når Extra både skal være blant de billigste kjedene og ha et ganske stort utvalg med en ferskvareprofil, sier Fagerlid.

Han mener imidlertid at konseptet deres er bra for forbrukerne. Fagerlid sier det er så mye som er likt i den norske dagligvarebransjen, så skal du skille deg ut, må du skille deg ut på nettopp utvalget.

Derfor er det bra at kjedene tør å satse på ferskvare, slik som Extra gjør, og for eksempel middag for under hundrelappen som Rema 1000 fokuserer på.

- Holdes kunstig i live

Fagerlid mener dagligvarekjedene, inkludert Extra, har for stort fokus på å etablere nye butikker. Han viser blant annet til en uttalelse av Bjørn Takle Friis, kommunikasjonsdirektør i Coop, tidligere i høst.

Friis snakket da om hvordan Coop blir påvirket av at de må følge etter konkurrentene på pris når de har dårligere innkjøpsbetingelser enn Kiwi, som er eid av Norgesgruppen.

- Det går hardt utover konkurransekraften vår når vi må bruke av «krigskassen» vår. Det går utover våre muligheter for å etablere nye butikker, sa han.

Fagerlid mener forbrukerne heller fortjener større butikker enn flere små.

- Er det én ting vi ikke trenger, er det flere dagligvarebutikker. Det har en kostnad å etablere flere butikker, og mange av dem blir ikke lønnsomme og vi som forbrukere må ta kostnaden for det, sier han.

Han viser til at vi har like mange butikker som Storbritannia, og at Oslo per innbygger har dobbelt så mange dagligvarebutikker som Stockholm.

- Mange butikker i Norge blir holdt kunstig i live, påpeker han.

Fagerlid har sett at mange kjeder fortsetter å holde liv i ulønnsomme butikker, fordi de ikke vil at konkurrenter skal få kjøpe lokalet og etablere nye butikker.

Bakgrunnshistorien til Extra

Extra åpnet sin første butikk i Halden i 2006, og bare tre år senere hadde butikkjeden passert én milliard i omsetning.

Kjeden åpnet sin 100. butikk i november 2013, under daværende kjededirektør, Håvard Jenssen.

Nå ledes kjeden av tidligere Rimi-sjef Christian Hoel.

Extra-kjeden fikk virkelig fart etter at Coop kjøpte ICA Norge, og mange tidligere Rimi-butikker ble omprofilert. Når 500 butikker passeres etter 14 år, er markedsandelen på ca 16 prosent. Dette gjør dette kjeden til en av Europas raskest voksende dagligvarekjeder.

