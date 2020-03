Extra-kjeden slår konkurrentene i pristest - og én ting overrasker

Extra er soleklar vinner av ukens handlekurv, og ligger hele 25 kroner foran Kiwi, som har vært billigst i flere uker. Prisene hos Kolonial er imidlertid langt høyere.

- Extra tar over billigtronen denne uken, og det med soleklar margin også, og det er det mest overraskende denne uken, sier Tom Ystaas, prissjef i Enhver.no.

Butikk-kjeden, som eies av Coop Norge, er 25 kroner rimeligere enn Kiwi, som er på andreplass når det gjelder totalpris på ukens handlekurv.

- Det er sjelden man ser et slikt avvik, men det skyldes prisen på kyllingfilet, forklarer han, og sier ingen av de andre kjedene matcher kiloprisen til Extra på 67,14 kroner.

- Her har de et realt kupp. Hos Meny er den billigste kiloprisen på kyllingfilet 124,29 kroner, og det er den største årsaken til at de er ganske alene i bunnen av listen, fortsetter Ystaas.

Les også: Folk gikk bananas i matbutikkene: - Helt spinnvill rekord

- Største prisforskjellen jeg har sett

Det er imidlertid én ting til som overrasker Ystaas i denne ukens prissammenlingning av utvalgte matvarer.

- Kolonial er 7,42 prosent dyrere enn Extra, og det er den største prisforskjellen jeg har sett mellom Kolonial og lavpriskjedene i testene vi har gjennomført, sier han.

- Når vi har hatt med Kolonial i prissammenligningen tidligere, har de alltid vært rimeligere enn supermarkedene, men tettere på lavpriskjedene enn nå. Nå ligger de opp mot prisene hos supermarkedene, forteller han.

Les også: Coop stopper salget av smågodt

Handlekurven hos Kolonial er denne uken 24 kroner dyrere enn hos supermarked-kjeden Obs, og er kun 14 kroner rimeligere enn Spar.

- Jeg synes imidlertid Kolonial har konkurransedyktige priser. Det er innafor å betale 7,42 prosent mer enn hos Extra, siden du får varene hjemkjørt, sier han.

I juni 2017 da Kolonial også var med i prissammenligningen, vant de imidlertid over alle kjedene. Det gjaldt imidlertid om man hentet varene selv, ellers var de kun tre kroner dyrere enn Kiwi når hjemkjøring var inkludert. I mars samme år var de under fem prosent dyrere enn den rimeligste kjeden.

- Ekstremt priskutt

Ystaas mener Kolonial hadde vært enda nærmere prisen hos lavpriskjedene om det ikke var for prisen på kyllingen hos Extra.

- Extra har et ekstremt priskutt på kyllingen. Det er et dyrt produkt som normalt ligger på 94 kroner, noe det også gjør hos Kiwi og Rema nå. Extra har imidlertid kuttet ned prisen til 67,14 kroner, påpeker han.

- De gruser de andre kjedene på prisen på kyllingfilet.

Les også: Butikk-nekt og karantene: Minst en ukes ventetid for nettbestilt mat

Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge, forteller hva de tenker om den store prisforskjellen på kyllingfilet hos dem og de andre lavpriskjedene.

- Coop har tatt ned markedsføringen av kampanjer for å hindre hamstring, men de gode tilbudene er jo der fortsatt, noe ukens pristest viser. Denne uken har vi hatt tilbud på kylling, og konkurrentene har tydeligvis ikke fulgt oss på pris, sier han.

Kristiansen sier at de er fornøyde med å vinne ukens pristest.

- Det viser at vi lykkes med å være konkurransedyktige på pris også i en ekstraordinær situasjon. Samtidig som vi er i en krevende situasjon er vi opptatt av å opprettholde konkurransen ved å ha de laveste prisene, det beste utvalget og tilby den beste servicen, sier han.

BILLIGST: Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop, er fornøyd med å vinne ukens pristest. Foto: Halvor Ripegutu (Mediehuset Nettavisen)

- Tror kundene synes det er greit

Tor Erik Aag, kommersiell direktør i Kolonial.no, forteller hva de tenker om å havne et stykke bak lavpriskjedene.

- Vi ligger jo midt mellom lavpriskjedene og supermarkedene. Og på en så stor handlekurv som dette er det gjennomsnittlig rundt 1,50 kroner i forskjell på prisen per produkt hos oss, og jeg tror mange synes det er greit, siden de får varene pakket og hjemkjørt, sier han.

Aag forteller at Kolonial hele tiden strever for å tilby så lave priser som mulig.

- På grunn av perioden vi er inne i nå, har vi imidlertid endret lite på prisene de siste to ukene. Dette skyldes både at vi ikke har hatt tid og fordi vi synes det er greit å vise kundene at vi ikke prøver å profittere oss på koronakrisen, forklarer han.

- Dessuten er vi soleklart billigst av aktørene som tilbyr hjemkjøring av matvarer i denne perioden, sier han, og viser til at Kolonial er 58 kroner rimeligere på handlekurven i denne ukens prissammenligning.

Les også Folk i karantene kan handle dagligvarer - men pass på dette

Les også Europris stanser smågodtsalget