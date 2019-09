Extra retter storkanonen mot Kiwi: Nå kommer nytt bonusprogram

Extra lanserer bonusprogrammet «babybonus» for å ta Kiwi på deres egen banehalvdel.

Det er skarp konkurranse i dagligvarehandelen, og nå skrur Coop Extra til noen ekstra knepp i kampen om småbarnsforeldrene.

– Vi har lyttet til kundene våre, og nå lanserer vi et bonusprogram for kundene med 20 prosent på alle bleier, økologisk barnemat og babywipes. Bleiene blir like billige som de var tilbake i priskrigen i 2010, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop.

Tidligere i dagligvarebransjen var det priskrig på bleier, men siden 2010 har Kiwi hatt stort eierskap til bleier, med en bleieavtale som gjør hver fjerde bleie gratis.

Men nå har Extra fått nok, og vil ta Kiwi på deres egen banehalvdel.

– Dette blir en real nesestyver, sier Kristiansen og humrer.

NESESTYVER: Harald Kristiansen er kommunikasjonssjef i Coop Extra. Foto: Coop

5.000 bleier per barn

Ifølge Forbrukerrådet går det med omtrent 5.000 bleier per barn i løpet av en småbarnsperiode. Regnestykkene til Extra viser dermed at babybonus vil gi småbarnsforeldre flere tusen kroner spart i året.

– Hva betyr dette for vanlige forbrukere?

– Selv har jeg fortsatt tre barn, og jeg vet godt at bleier og barnemat utgjør store deler av husholdningsbudsjettet til familier. Da er det viktig at vi leverer lavest pris til kundene våre, sier han.

– Er barnefamiliene en viktig målgruppe?

– Ja, og det har de vært lenge. Da er det viktig at kundegruppen ser at vi tar dem på alvor.

Skyter på Kiwis bleieavtale

Kiwis bleieavtale innebærer at hver fjerde bleie fra Libero eller Pampers er gratis for deres kunder med bleieavtale. Babybonus-programmet til Extra skal gjelde alle bleier og inkluderer også barnemat og babywipes.

Det eneste du trenger for å få benytte deg av babybonus er å være Coop-medlem.

– Vi skal gi kundene, som også er våre mediere, den billigste handlekurven. Det gjelder også for de aller yngste kundene. Norge har allerede blant Europas billigste bleier, og når gjør Extra det enda billigere.

Og Coop-sjefen kommer med et kraftig stikk til Kiwi.

– Kundene våre skal slippe å måtte fylle opp handlekurven med bleier fra noen få produsenter for å få rabatten - bonusen gjelder fra første bleiepakke og alle produsenter, også vårt billigste alternativ, sier han.

– Hvordan tror du Kiwi vil respondere på et slikt angrep?

– Det vil overraske meg om de ikke responderer med én gang. Vi er imidlertid mest opptatt av at våre 1,8 millioner medeiere får den aller billigste handlekurven. Men jeg skjønner godt at de er nødt til å gjøre et eller annet når de utfordres på en varegruppe de har vært i fred om veldig lenge, sier Kristiansen.