Extra vinner ukens dagligvarebørs, men den virkelige vinneren er bonden

Extra vinner priskappløpet i ukens pristest, sammenlagleder Kiwi faller ned til en sur tredjeplass.

Denne uken er det Coops lavpriskjede Extra som stikker av med seieren. Rema 1000 kaprer andreplassen knepent foran Kiwi. Kiwi faller to plasser og ender på en tredjeplass, etter tre sammenhengende uker med billigst handlekurv.

- Det er selvsagt ekstra hyggelig å være på topp i ukens pristest. Det viser at Extra er av de billigste dagligvarekjedene i Norge, slik vi har lovet kundene våre, de som eier oss, at vi skal være, sier kommunikasjonssjef i Coop Norge, Harald Kristiansen.

FORNØYD: Kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen, sier Extra-kjeden har levert gode resultater så langt i sommer. Foto: (Foto: COOP)

Sunn konkurranse

Dagligvareekspert i enhver.no, Tom Ystaas mener det er sunt at Extra gikk av med seieren.

- Det er gledelig for konkurransen at det er en ny vinner i denne ukes pristest. I tillegg er det bra for forbrukerne. Økt konkurranse i markedet bidrar til syvende og sist til lavere priser for oss forbrukere, sier han til Nettavisen.

Tredjeplassen går ikke ubemerket hen hos Kiwi, og ifølge Nora Mile Helgesen har kjeden allerede justert ned prisene på produktene det gjelder.

- Konkurransen om å være billigst fortsetter gjennom sommeren, og vi gir oss aldri på pris. Kiwi skal være billigst, sier Helgesen som er kommunikasjonssjef i Kiwi til Nettavisen Økonomi.

Nora Mile Helgesen Foto: (Kiwi)

Kristiansen forteller på sin side at sommersesongen har vært over forventning.

- Sommeren har vært veldig bra så langt for Extra-kjeden med solid vekst i omsetningen, takket være våre mange dyktige ansatte som står knallhardt på for kundene, sier han.

Ukens handlekurv består av til sammen 36 varer som på Extra koster 1081 kroner. Det er 41 kroner billigere enn testens dyreste handlekurv, som du finner hos Meny.

Extras handlekurv endte med en totalpris på 1081 kroner. Rema 1000s handlekurv kostet 1084 kroner, mens Kiwis handlekurv endte på 1085 kroner, kun en krone bak hovedkonkurrenten. Se den fullstendige oversikten nederst i saken.

Nettavisen Økonomis dagligvarebørs viser at dagligvarekjedene ofte har svært like priser, og ved kvartalsoppsummeringen var det kun 42 øre som skilte de to billigste handlekurvene.

Prisøkning

Mange priser er justert opp i løpet av den siste tiden. Det kan være en av årsakene til at også kjedene Meny og Spar ligger tett på de klassiske lavpriskjedene Extra, Rema 1000 og Kiwi i denne ukens test.

Varer som har økt mest i pris i løpet av den siste perioden er kjøttdeig fra kjedenes eget merke, samt økonomipakningen med hvitost fra Norvegia. Varene har hos alle kjedene steget med nær 24 prosent på noen få uker.

- At prisene øker noe i juli er helt normalt og skyldes i all hovedsak at prisene justeres hos leverandørene og som følge av landbruksoppgjøret. Det gir et litt uoversiktelig prisbilde en periode, men så vil dette stabilisere seg utover høsten og vinteren, sier Kristiansen.

Også i Kiwi er prisene endret som følge av de nye justeringene.

- Prisstigningen 1. juli kommer som følge av jordbruksoppgjøret. Oppgjøret fører til at prisen på spesielt kjøtt og meieriprodukter er steget, bekrefter Helgesen.

Ikke dyrt nok

Kommunikasjonssjef i Norsk Bondelag, Lise Boeck Jakobsen bekrefter at enkelte priser har økt etter jordbruksoppgjøret.

- Ja, det stemmer at det har vært en liten økning på råvareprisene fra 1. juli i år. Om denne økningen er stor nok til å forklare hele prisøkningen ut til forbrukeren er jeg derimot usikker på, sier Jakobsen.

Hun sier det kan være kjedene benytter oppgjøret til å ta en ekstra prisjustering. Men mener likevel ikke prisen på kjøtt og meieriprodukter er for høy.

- Jeg mener prisene på dagligvarer er der de bør være. I Norge i dag bør vi ha en pris på matvarene som reflekterer det det koster å produsere maten, sier Jakobsen.

Kommunikasjonssjefen mener at enkelte produkter i perioder selges for billig i norske dagligvarekjeder.

- Vi ønsker at salgsprisen skal være på høyde med produksjonskostnadene, slik at forbrukeren får et realistisk bilde av hva det koster å få maten på bordet. Under kampanjer er dette mange ganger ikke tilfellet, da ser vi at produkter selges langt under kostpris, sier hun.

Jakobsen mener vi for tiden ser en holdningsendring hos forbrukerne, og tror tiden kan være moden for realistiske priser.

- Selv om vi forstår at kjedene konkurrerer seg i mellom tror vi det kan være rom for å endre fokus. I løpe av de seneste årene har vi sett at folk er mer opptatt av at produksjonen skal være god, derfor håper vi det er rom for å ha et annet nivå på pris, sier hun.