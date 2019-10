Få el-bilene ut av kollektivfeltet nå

Hva sportsbiler og elektriske jappetraktorer har å gjøre i feltet hvor bussene skal kjøre, er det umulig å forstå.

Skal vi tro Mary Poppins hjelper det med litt honning for å svelge unna medisin. Sportsbilsentusiaster over det ganske land har fått så mye honning at Ole Brumm ville blitt mett.

Lavere avgifter, egne parkeringsplasser, heder, ære og kollektivfelt. Det er lagt så til rette at selv den jevne sofagris føler seg lokket til å kjøpe en nydesignet Tesla med litt ekstra hundemodus.

Belønning vs straff

Det koster veldig lite å redde verden så lenge du har råd til investeringen. Denne kommentaren er ingen kritikk av konseptet å heller belønne enn å straffe. Snarere tvert imot. Man skal være relativt nedsnødd for å tro at det hjelper å forby og straffe folk til å ta gode valg.

Norge er en ledende elbilnasjon. Supert.



Hvorfor vi skal ofre kollektivtransport for enkeltsjåfører i full Tesla-fart er det utrolig vanskelig å argumentere seriøst for. Helt seriøst burde elbilene stå i kø mens de bilene som forurenset mest burde få kortet ned tiden i køen. Riktignok like lett som å få en treåring til å legge seg å gjennomføre, men konseptuelt helt innafor.

Problemet er derimot helt åpenbart. Da det var noen få elektriske kjøretøy var det ikke noe stort problem å ha en bil eller to i kollektivfeltet i tillegg til de 247 taxifirmaene som nå finnes i hver eneste norske by. Den praktiske konsekvensen var utrolig liten.

Det turistene tror

Derimot, nå, med så mange Teslaer at turister lurer på om vi henter ut penger fra bakenden på toalettet på våre veier er det noe helt annet. Inn mot Sinsenkrysset hver eneste morgen og ettermiddag er det køer i kollektivfeltet som forsinker busser stappfulle av de som har tatt det beste miljøvalget: Kjøre sammen.

Yrkestrafikkforbundet er ikke tvil, her ved Trond Jensrud, generalsekretær:

- Når det blir så mange elbiler, som det er i Oslo-området nå, så blir det ofte kø i kollektivfeltet. I tillegg bidrar det at elbilene bytter fil til at bussen må bremse ned eller det kan oppstå farlige situasjoner.

To elbiler er det samme som en buss med 50 personer. Det er sannsynligvis to personer mot 50.

Lan Marie Berg sa tidligere i år at det er for tidlig å konkludere med at vi bør innføre et generelt elbilforbud i kollektivfeltet. Der er vi uenige, Lan, selv om du er mye gladere i forbud enn det jeg opprinnelig er så er dette et forbud som er enkelt å forstå:

Elbiler er personbiler like mye som andre biler, og kan gjerne ha lavere avgifter og annet. De bør ut av kollektivfeltet. Nå.