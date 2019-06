Fabian Stang sier han vil lenke seg fast for å stoppe MDGs sykkelvei

Tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang har aldri tydd til sivil ulydighet. Nå vil han gjøre det for å stoppe en sykkelvei i Oslo.

OSLO (Nettavisen) Den omstridte sykkelveien i Gyldenløves gate i Oslo har blitt banket gjennom, og det har skapt sterke reaksjoner.

Mot bydelens vilje er det besluttet at det skal bygges sykkelvei i Gyldenløves gate i Oslo til en prislapp på over 20 millioner kroner. Selv om bydelen og mange av beboerne ikke vil ha den.

13 representanter i bydelen Frogner stemte mot sykkelstien, og to bydelsrepresentanter stemte for. Begge var fra MDG.

– Det er fint for folkehelsen og hyggelig med sykkelvei. Men dette blir for teit, sier Fabian Stang til Nettavisen.

Han mener dette handler om Oslo-byrådet skal ha bygge et visst antall kilometer sykkelvei hvert år, uavhengig av om det trengs.

Den ellers lune eks-ordføreren blir nærmest militant når det kommer til sykkelveien. Stang sier at det er på tide å ty til sivil ulydighet mot Oslo-byrådet.

Den ellers lune eks-ordføreren vil for første gang ty til sivil ulydighet for å stoppe sykkelveien på Frogner i Oslo.

– Det er ikke noe problem i dag. Den er helt super for både syklende, gående, kjørende og de som skal lufte hunder. Det blir farligere situasjoner om du lager sykkelsti. Nå funker det kjempefint for alle, sier Fabian Stang til Nettavisen.

Han sier han vil ty til midler vi ikke har kjent i Oslo-politikken på mange år.

– Vil du stå foran gravmaskinen?

– Jeg vil markere det foran gravmaskinen. Frognerfolk er vel ikke de som ligger lengst i lenker, men jeg vil markere at dette er helt feil, sier Stang til Nettavisen.

Stang reagerer mest på at bystyret, som styrer hele Oslo, setter til side det bydelen Frogner mener i saken.

– Jeg håper noen voksne tar til fornuft snart. Det er ikke greit at man skjærer gjennom når 13 representanter av 15 sier nei til denne sykkelveien. I akkurat dette tilfellet bør byrådet lytte, sier Stang.

Beboer: – Meningsløst

Ingalill Sandal er en av beboerne som har engasjert seg i sykkelveien. Hun er takknemlig til Fabian Stang for å si klart og tydelig nei.

– Det er kjempegøy! Etter vi la det ut på aksjonsgruppen på Facebook har Fabian Stang fått enorm støtte, det er gøy, sier hun til Nettavisen.

Hun forklarer at folk i bydelen har vært fortvilet over sykkelveien fordi den vil fjerne parkeringsplasser i en gate de mener er godt skodd for å håndtere alle trafikanter i dag.

– Folk blir fortvilet, frustrert og sinna når lokaldemokratiet ikke funker. Stang får all mulig støtte av meg. Det er kjempegøy at han svarer slik. Hele denne saken viser at MDG-byrådet har gått altfor langt. Dette er en farlig vei.

Ingalill Sandal er rasende og mener sykkelveien i Gyldenløves gate må stoppes.

– Men hva er problemet med å bygge sykkelvei?

– Det fortoner seg som helt meningsløst å bruke over 20 millioner kroner i en gate som er helt stille og rolig. Det skal bare til noen få tiltak med fartsdumper og ett skilt så er det helt trygt for absolutt alle. Gaten er allerede veldig trygg, sier Sandal.

Hun har utsikt over gaten, og mener det er ingen som har noe problemer med dagens vei.

– Jeg bor her og ser ut mot gaten. Det er ikke mye trafikk. Det er syklister, gående og bilister hele året. Det er bare en og annen Foodora-syklist som passerer utenom rushtiden. Det hele er meningsløst fra byrådet.

– Hvis du har en beskjed til MDG, hva er den?

– Hvis de mener alvor med en seriøs sykkelstrategi må de legge sykkelveien hvor det er behov for det. Du har bydeler i Oslo Øst hvor det er 1 prosent som sykler. Det er ikke her på Frogner vi trenger det, sier hun.

MDG: – Vi må overkjøre

Arne Haabeth er leder i Frogner MDG og bystyrekandidat, og synes lite om Fabian Stangs stunt om å lenke seg fast for å stoppe gravmaskinene.

MDGs leder i Frogner og bystyrekandidat Arne Haabeth, mener det er helt betimelig å overkjøre bydelen. Sykkelveien skal bygges.

– Er det riktig å overkjøre bydelen?

– Ja. I den grad det skal være bydelsutvalget som skal bestemme en hovedåre gjennom byen. Bydelsutvalget er i utgangspunktet en høringinstans, og de er blitt hørt ved at flere parkeringsplasser er blitt bevart.

– Hva er din reaksjon på Stangs aksjon?

– Vi i MDG har stukket hodet frem før vi og sagt at vi støtter sivil ulydighet. Den første gang man tyr til det burde imidlertid ikke være for å bevare parkeringsplasser, men heller mer verdifulle saker, sier Haabeth til Nettavisen.

Han mener de borgerlige var for sykkelvei inntil rett før valget, også reverserte de etter MDG kom med konkrete forslag.

– De borgerlige var for det helt frem til valget i 2015. Flere rapporter viser at det trengs en ordentlig sykkelvei i Gyldenløves gate. Både gaten og bydelen har høy sykkelandel, men det bør bli høyere. Da må vi tilrettelegge for det. For det er ikke en trygg gate å sykle i.