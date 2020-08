Facebook-gruppe oppfordrer til aksjon mot el-sparkesyklene: - Forstår frustrasjonen

El-sparkesykler ligger strødd flere steder i Oslo - også midt i veien og midt på fortauene. Utleieselskapene forstår at folk blir irriterte.

Fredag møtte el-sparkesykkelutleierne samferdselsminister Knut Arild Hareide for å diskutere utfordringene knyttet til el-sparkesyklene. Her presenterte de en rekke tiltak som alle operatørene er enige i.

Problemet med at el-sparkesyklene ligger strødd utover i byen diskuteres flittig i sosiale medier, og i Facebook-gruppa «La oss ta fortauene tilbake!» oppfordres det til å ta grep. Gruppa har nesten 13.000 medlemmer.

«På kort sikt skal vi flytte el-sparkesyklene ut i veien ved siden av fortau og gangveier. Vi skal rydde plass for gående», skriver de i gruppa. Administrator Stein X. Leikanger forsvarer oppfordringen.

- De ligger slengt overalt, og fortauet er farligere å være på enn før. Det bør forbys å bruke dem på fortau og gangveier, og de bør ikke kunne parkeres vilt omkring, sier han til Nettavisen.

Flytter de i veien

Han krever at myndighetene tar grep for å få til en endring.

- Det er tre krav: redusere hastigheten på el-sparkesyklene, finne egnede parkeringsplasser, og primært forby dem på fortau og gangveier, forklarer han, og legger til:

- Vi bruker bevisst provokasjon for å få Samferdselsesdepartementet tar grep, og til vi får dem i tale. Men vi ønsker å bruke fredelige midler.

FRUSTRERT: Stein X. Leikanger er frustrert over at el-sparkesykler ligger strødd på fortau og gangveier i Oslo. Foto: Privat

I Facebook-gruppa er det blant annet en som reagerer på aksjonen det oppfordres til. Han som skriver innlegget forteller at han observerte tre personer som flyttet el-sparkesykler inntil gjerder på fortauet ut i bilveien, utenfor sykkelfeltet. Disse tre skal ha henvist til gruppa.

«Da jeg var ute å kjørte tidligere i dag hadde jeg en nesten-kollisjon med en bil da jeg kom over en bakketopp. Der stod en sykkel i veien som jeg måtte svinge unna mens det kom en bilist i motgående felt. Hvem satt den der? En av dere!», fortsetter han.

Leikanger avviser at de oppfordrer til å sette dem i veien.

- De skal settes inntil fortauskantene på forsvarlig vis, og skal ikke hemme kollektivfelt og sånn, sier han, men påpeker at han syns bilister er prioritert av regjeringen for lenge.

- Det er på tide at de prioriterer sikkerheten til gående. Det virker som de har glemt dem som bruker fortau og gangveier, sier han.

Oppfordrer til dialog

Leikanger mener det er for sent å komme med tiltak nå, og mener operatørene gjør dette kun fordi de har fått panikk. Nettavisen har vært i kontakt med både el-sparkesykkelutleierne Bolt og Voi, som begge viser forståelse for at mange blir irriterte.

- Vi forstår frustrasjonen, men vi er uenige i tilnærmingen til aksjonistene. Vi håper og tror at de vil gå i dialog med oss, og at de samtidig setter pris på tiltakene vi nå vil iverksette, sier Christina Moe Gjerde, Voi-sjef for Norge og Finland.

- Vi skjønner at noe må gjøres i Oslo. Derfor er vi glade for å ha fått med oss alle i bransjen til å for eksempel ha gatepatruljer som skal rette opp i feilparkerte sparkesykler raskt. I tillegg skal det bli strengere restriksjoner på hvor man kan parkere, sier hun.

Voi har allerede satt i gang med gatepatruljer som skal sørge for å rette opp i feilparkerte sykler og som er i veien for folk.

REGULERING: Norgessjef Christina Moe Gjerde i Voi mener det er viktig å få på plass bedre reguleringer av bruken av el-sparkesykler i Oslo. Foto: (Voi)

Når de får på plass flere reguleringer, for eksempel parkeringsplasser i byen, tror hun færre vil la seg irritere.

- Jeg er hundre prosent sikker på at tallet på frustrerte går ned da, noe erfaringer fra andre land også viser, sier hun.

Gjerde mener de ser en forbedring allerede etter noen uker med gatepatrulje, men påpeker at også brukerne - og ikke bare utleieselskapene - har et ansvar.

- Du har et ansvar for hvor du plasserer sparkesykkelen, mens vi har et ansvar for at de er robuste og har gode støtter slik at de tåler et vindpust, sier hun.

Tror parkering vil bedre problemet

Nils Wijkmark, regionsjef for Bolt i Nord-Europa, sier til Nettavisen at de er helt enige i at det ikke er greit å parkere el-sparkesyklene midt på fortau.

- Vi forstår frustrasjonen, sier han, som derimot er uenig i at man ikke skal kunne parkere på fortauet i det hele tatt.

- Det er forsvarlig så lenge det er langs en husvegg eller annen vegg, og slik at den ikke står ikke i veien for noen, sier han.

Elsparkesykler i Grensen i Oslo. Foto: Nina Lorvik (Mediehuset Nettavisen)

Han legger til at det ikke bare er operatørenes ansvar, men også brukerne av el-sparkesyklene.

- Man må bruke sunn fornuft, men vi må jobbe for å lære folk hvor det er forsvarlig å parkere og ikke.

Regionsjefen tror imidlertid mye vil løse seg når de får på plass parkeringsløsninger.

- Oslo kommune må gi oss mulighet til å parkere syklene. Det er nå veldig mange parkeringsplasser for bil, og skal man få til en grønn by, tror jeg det å ta parkeringsplasser fra biler og gi til el-sparkesykler et godt alternativ, sier han.

Å kun forholde seg til oppgitte parkeringsplasser mener han derimot ikke er løsningen.

- Vi må ha en blanding, fordi det skal være enkelt å finne en el-sparkesykkel hvor du er, og parkere like ved der du skal, forklarer Wijkmark.

- Har kommet for å bli

Bolt har opplevd at mange av sparkesyklene blir flyttet vekk etter at brukerne har parkert, men de ønsker ikke at hvermansen skal ta grep for at de står i veien for gående.

- Vi har de siste ukene hatt patruljer i gatene som skal ta hånd om feilparkeringer, sier han.

- El-sparkesyklene er kommet for å bli. Men roten til problemet er at det er for mange sparkesykler i bybildet. Jeg tror vi må se på hvor mange hver operatør kan ha, sier han.

MANGE AKTØRER: Flere tusen elektriske sparkesykler preger bybildet i Oslo og flere andre steder her i landet, og det er mange aktører på markedet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Også Voi mener antallet sparkesykler i byen må reduseres. Voi-sjef for Norge og Finland, Christina Moe Gjerde, mener derimot at det bør reguleres slik at ikke en drøss med ulike selskap - slik det er i dag - kan være på markedet.

- Det bør innføres en lisensordning hvor to til tre aktører kan være på markedet. Så kan alle konkurrere på like vilkår om å få lisens. Det er en fordel for alle om markedet reguleres slikt, sier hun.

Senker hastigheten

Wijkmark sier til Nettavisen at det er viktig å ta grep også for å bedre sikkerheten. Ikke bare senker Bolt nå hastigheten på sparkesyklene på natta, men de oppfordrer også politiet til å gjøre flere kontroller så folk slutter å kjøre i beruset tilstand.

– Fra midnatt og fram til klokken 4 vil makshastigheten reduseres fra 20 kilometer i timen til 15 kilometer i timen, fra torsdag til søndag innenfor Ring 1, skriver de i en pressemelding.

Tiltaket er et to ukers prøveprosjekt, og målet er å redusere antall ulykker med el-sparkesyklene.

Tiltaket er et to ukers prøveprosjekt. NTB skriver at tolv personer ble alvorlig skadd i ulykker med el-sparkesykler i Oslo i juli. Oslo skadelegevakt har vært spesielt kritisk til kjøring i alkoholpåvirket tilstand, og har sagt at de vil anbefale å stenge for bruk av el-sparkesykler om natta når de mest alvorlige ulykkene skjer.

Wijkmark i Bolt sier i pressemeldingen at det ikke er en god løsning.

– Om natta reduseres kollektivtilbudet, men det finnes fortsatt mange mennesker som har behov for å flytte på seg, eksempelvis de som jobber om natt, sier han, og trekker også fram miljøperspektivet.