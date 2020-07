Facebook knuste forventningene - kraftig opp på børs

Facebooks kvartalsrapport knuser forventningene. Aksjen har steget fem prosent i etterhandelen.

Onsdag kveld presenterte Facebook resultatene for andre kvartal. Selskapet kunne rapportere om en omsetning på 18,7 milliarder dollar, mot 16,8 milliarder dollar i samme kvartal i fjor.

Det er også en kraftig økning fra første kvartal, hvor omsetningen var på 17,7 milliarder dollar. I gjennomsnitt forventet analytikerne en omsetning på 17,3 milliarder dollar, melder finansnettstedet Bloomberg.

I handelen etter børsen har stengt, har aksjen steget med fem prosent.

Facebook har over tid vært i flere konflikter. Over 1000 selskaper har stanset all annonsering på selskapets plattform og Instagram, som er eid av selskapet. Boikotten handler om at de ønsker at Facebook skal være strengere i møte med rasistisk ytringer.

De siste dagene har også Facebook, sammen med andre selskaper som Twitter, blitt kalt inn til høring i den amerikanske kongressen.

Ifølge flere republikanere har selskapet aktivt holdt ned innhold fra personer på høyresiden. Det har ledet til at president Donald Trump sammen med flere kongressmedlemmer har tatt til orde for å fjerne deres beskyttelse mot private søksmål.

