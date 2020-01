Facebook raser på børsen etter kvartalsrapport

Til tross for økning i antall brukere og bedre inntekter enn ventet, er investorer bekymret for Facebook. For Tesla er det motsatt.

Facebook får stadig flere aktive brukere, og inntektene var bedre enn ventet, men likevel sank aksjekursen kraftig etter at kvartalsrapporten ble lagt fram.

Hver måned er om lag 2,5 milliarder mennesker inne på det sosiale mediet, som har lagt et sterkt år bak seg. I 2019 økte aksjekursen med 51 prosent tross ny konkurranse fra aktører som Tiktok, og antall brukere økte med 8 prosent.

Hvis Instagram og WhatsApp også regnes med, er antall brukere per måned oppe i 2,9 milliarder.

Men mens økningen i antall brukere er på linje med analytikernes prognoser, er mange investorer bekymret når det gjelder selskapets driftsmargin og kostnader.

Selskapet er under press i flere land, der det er reist krav om at Facebook tar mer ansvar for bruken av nettstedet. Det har ført til at selskapet har brukt store ressurser på å forbedre innholdet og sikkerheten på plattformene sine.

Etter at resultatet for fjorårets tre siste måneder ble kjent onsdag, falt aksjekursen med over 6 prosent, selv om mange av tallene som ble lagt fram, var bedre enn ventet.

Sju prosent mer enn året før

Overskuddet lå på 7,35 milliarder dollar, 7 prosent mer enn et år tidligere, mens inntektene steg med 25 prosent til 21,1 milliarder dollar, ifølge selskapet.

Analytikerne ventet at gjennomsnittlig antall månedlige aktive brukere i fjerde kvartal ville ligge på 2,5 milliarder. Inntekter per bruker ble spådd til 8,44 dollar i kvartalet, mot 7,37 dollar i fjerde kvartal 2018. Da var 2,3 milliarder mennesker over hele verden aktivt inne på Facebook minst en gang i måneden.

Facebook-analytikerne ventet i gjennomsnitt at selskapet ville ha totale inntekter i fjerde kvartal på 20,9 milliarder dollar, drøyt 180 milliarder norske kroner. Resultatet per aksje var spådd å bli 2,19 dollar.

I tredje kvartal i fjor var tallene bedre enn ventet. Da viste kvartalsrapporten at Facebook hadde 1,62 milliarder daglige aktive brukere, en oppgang på 9 prosent fra samme kvartal i fjor.

Opp 70 prosent

Facebook har en markedsverdi på ca. 620 milliarder dollar, snaue 5700 milliarder kroner. Nettavisen Økonomi skrev om Apple at aksjen hadde mer enn doblet seg i verdi det seneste året, blant annet til glede for Oljefondet.

Facebook-aksjen har ikke gått like bra, men 70 prosent økning er ikke så verst det heller (se grafen under).

PEN ØKNING: Facebook.aksjen har steget med 70 prosent i verdi siden utgangen av 2018. Foto: (Infront)

Mark Zuckerberg er fortsatt den største aksjonæren i Facebook og kan stemme for over halvparten av aksjene i selskapet han grunnla i 2004.

Oljefondet eier om lag 0,7 prosent av Facebook, så i dagens marked sitter de på verdier for 40 milliarder kroner.

Tesla over forventning

Mens Facebook har en skikkelig nedtur, er det motsatt for Tesla.

De leverte over forventning, og Tesla-aksjen er dermed opp hele 13 prosent på etterhandelen onsdag kveld.

Tesla hadde et resultat på 2,14 dollar per aksje, mot 1,72 dollar forventet.

Inntjeningen endte på hele 7,38 milliarder dollar, mot 7,02 forventet. Tesla opplyser også at de regner med å produsere hele 500.000 biler i 2020, melder CNBC.

Tesla fortalte i rapporten at de allerede hadde laget en produksjonslinje for Model Y, deres nyeste SUV, på fabrikken i Fremont, California. De har også planer om å bygge Model Y på fabrikken de skal bygge i Brandenburg i Tyskland i 2021, skriver CNBC.