Færre fikk sosialhjelp - utbetalingene var høyere

For første gang siden 2012 var det i 2019 en nedgang i antall mottakere av sosialhjelp. Til tross for dette, har prisen på utbetalinger gått opp.

I underkant av 130.000 personer mottok sosialhjelp i løpet av 2019, noe som er en reduksjon på to prosent sammenlignet med 2018. Det er særlig stor nedgang blant unge under 30 år, mens det er en økning blant de over 50 år. Det kommer fram av ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå.

Sosialhjelp vil si stønad til livsopphold som man har fått innvilget etter sosialtjenestelovens paragraf 18 og eller 19.

Til tross for nedgangen totalt sett, ble det brukt i underkant av sju milliarder kroner på sosialhjelp i fjor. Dette er en økning på 0,4 prosent.

Statistisk sentralbyrå tror dette henger sammen med at nedgangen var størst blant de som mottok hjelp i en kortere periode, mens det har vært en økning på sosialhjelp i åtte måneder eller mer. I gjennomsnitt mottok nordmenn stønad i 5,5 måneder i 2019 sammenlignet med 5,4 måneder året før.

Statistikken viser også at det var i underkant av 60.000 nordmenn som fikk støtte hver måned i fjor, og i overkant av 30 prosent fikk støtte i bare to måneder eller mindre i løpet av året. Kun 14 prosent fikk det gjennom hele året, men dette har økt med tre prosent siden 2018.