Færre fløy med Norwegian

Passasjertrafikken i Norwegian falt i september sammenliknet med tilsvarende måned i 2018.

Fallet var på 4 prosent, ifølge tall som ble lagt frem fredag morgen. I alt fraktet Norwegian 3,31 millioner passasjerer i foregående måned, mot nærmere 3,45 millioner i tilsvarende måned i fjor.

Den totale kapasiteten i perioden økte med 1 prosent, mens kabinfaktoren, fyllingsgraden, økte med 1,1 prosentpoeng til 89,9 prosent. De seneste tolv månedene er imidlertid kabinfaktoren gått ned med 1,6 prosentpoeng til 85,5 prosent.

Det betyr altså at i gjennomsnitt er 85,5 prosent av setene i Norwegians fly fylt opp.

Fungerende konsernsjef og finansdirektør Geir Karlsen i Norwegian sier i en melding at de er godt fornøyd med at inntektene per passasjer har økt for sjette måned på rad.

- Nå som Norwegian går fra vekst til lønnsomhet, er det også positivt at etterspørselen er god og stabil. Driftsmessig fortsetter selskapet å levere bedre og bedre resultater, og vi er på god vei til å nå målet om en kostnadsreduksjon på to milliarder kroner i 2019, sier Karlsen.

Lovende utsikter

- Utsiktene fremover er lovende, og for den kommende vintersesongen har vi justert ruteporteføljen og kapasiteten for å sikre at vi er godt posisjonert for å møte etterspørselen, fortsetter han.

99,3 prosent av flyvningene i september gikk som planlagt. Punktligheten var på 79,8 prosent.

Norwegian har nå en gjennomsnittsalder på 3,8 år i flåten. Det har ført til reduserte C02-utslippene per passasjer. Flyselskapet hevder i meldingen at det har en av de mest moderne og drivstoffeffektive flyflåtene i verden. Utslippene per passasjer har siden 2008 gått ned med med 30 prosent.