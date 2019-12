Færre flyr: Hyller tyske politikere og slakter de norske

Flyskam og prispolitikk får tyskere til å ta toget og droppe flyet.

Innenlandstrafikken med fly falt med 12 prosent fra november 2018 til samme måned 2019. Det har skjedd fire måneder på rad, skriver nyhetstjenesten Bloomberg, som viser til en fersk rapport fra den tyske luftfartsindustrien (ADV).

Tyskland følger dermed den svenske utviklingen med en markant nedang i flytrafikken innenlands.

Økt bekymring over CO2-utslipp er en sannsynlig del av forklaringen. Samtidig med at færre flyr, har togtrafikken rapportert rekordtall, melder Bloomberg.

- Dette dokumenterer en økt bevissthet om klimaendringer omsatt i handling fra forbrukerne, sier transportøkonom Stefan Gössling ved Linnaeus Universitet i Sverige til Bloomberg.

Han har analysert dataene og mener at sviktende økonomi, streiker og avlyste flyavganger ikke kan forklare fallet i flytrafikk fullt ut.

Forbundsdagen, det tyske parlamentet, har nylig vedtatt en klimapakke med skattekutt som skal redusere prisene på togbilletter med rundt 10 prosent. I tillegg har den statlige tyske jernbanen, Deutsche Bahn, som målsetning at togene skal gå på 100 prosent fornybar energi på sine inter-city-ruter. EU planlegger nye avgifter på flydrivstoff, som vil gjenspeiles i dyrere billetter for kundene.

- Det må bli dyrere

Arild Hermstad, talsperson for Miljøpartiet de Grønne (MDG), applauderer den tyske politikken og slakter samtidig den norske, selv om det har vært en svak nedgang i innenlandsflyvningene også i Norge:

- Vi mangler tydelige politisk signaler om behovet for å få ned flytrafikken. Regjeringen sier egentlig det motsatte. De siste tiårene har Tyskland bygget opp og forbedret sine tog og toglinjer. Dette har jo overhodet ikke skjedd i Norge, det går altfor sakte. Så vi har rett og slett ikke noe godt alternativ å tilby.

- Men geografien i Norge tillater ikke samme togutbygging som land som Tyskland og Sverige?

- Det er en misforståelse å tro at det er geografien som er problemet. De aller fleste flyene i Norge går mellom Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim. Det er ingenting i topografien her som hindrer oss i å bygge opp bedre togtrafikk. Så vi må bygge mer tog og få fram tydelige politiske signaler. Det må koste mer å fly der det er alternativer, og særlig må flytrafikken til utlandet opp i pris.

- Mangler bakke-alternativer

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair AS tror det er lite flyskam blant nordmenn, og også lite motivasjon til å fly mindre:

- Vi er mye mer avhengige av å fly enn i land som Danmark, Tyskland og Sverige. Miljøorienteringen gir ikke de samme utslagene, fordi vi ikke har gode nok alternative tilbud på bakken.

Innenlandstrafikken har likevel vært noe nedgående en tid, på grunn av økte billettpriser, påpeker Elnæs. Men effekten av dempet innenlandsflyvning er utjevnet av økt flyturisme til Norge på grunn av den svake kronen, poengterer han.

Det er ikke forretningsreiser, men ferie og fritid som utgjør mesteparten av innenlandstrafikken i Norge, understreker analytikeren.

Fakta Nye avgifter ↓ EU kan innføre en avgift på 0,33 Euro per liter flydrivstoff. For et selskap som SAS betyr det en merutgift på nær 5 milliarder kroner årlig. Kilde: Winair AS

IKKE I NORGE: - Vi er mye mer avhengige av å fly enn i land som Danmark, Tyskland og Sverige. Miljøorienteringen gir ikke de samme utslagene, fordi vi ikke har gode nok alternative tilbud på bakken, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair AS. Foto: Paul Weaver

- Næringslivet kan skape endringer

Ifølge Elnæs sørger duopolet mellom SAS og Norwegian for at det ikke er konkurranse nok til å drive prisene ned innenlands, mens på kontinentet er det langt større konkurranse og nedadgående prispress - og dermed har også myndighetene mer handlingsrom til å bruke pris og avgifter for å påvirke etterspørselen.

Snittprisen på enveisbilletter fra Ryanair, det markedsledende billigselskapet, ligger nå på 42 Euro, opplyser Elnæs. Han tror at til tross for en begrenset «flyskam»-effekt i Norge, vil økt klimabevissthet i næringslivet og privatmarkedet kunne føre til redusert flytrafikk på litt lenger sikt:

- Næringslivet, og både privat og offentlig sektor, kommer til å ha mer fokus på avtrykket. Klimaaspektet kan bli viktig for profilering. Og hvis man da i tillegg får et negativt prissegment, med økte avgifter, vil etterspørselen bli mer påvirket.