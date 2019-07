Færre ordre til norske eksportbedrifter: - Farlig ikke å ta det på alvor

Ordreinngangen for norske eksportbedrifter har falt kraftig, og eksperter mener vi bør ta det på alvor.

Hver måned offentliggjøres det hvordan Norges innkjøpssjefsindeks (PMI) ligger an, som sier noe om hvordan innkjøpssjefer i norsk industri opplever behovet for varer og tjenester. Dette kan derfor fange opp svingninger i utviklingen av norsk økonomi.

I juni falt den norske PMI-indeksen med 2,2 poeng til 51,9 poeng, viser en rapport fra DNB, ifølge Dagens Næringslivs papirutgave tirsdag. Indeksen er 3,7 poeng under gjennomsnittet for de siste 12 månedene.

- Ordreinngangen til norske eksportbedrifter ser ut til å kollapse. Det er et så betydelig fall at det er farlig å ikke ta det på alvor, sier Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank.

Fakta PMI-indeks ↓ PMI er forkortelse for Purchasing Management Index.

Norsk PMI er Norges innkjøpssjefsindeks og offentliggjøres i et samarbeid mellom NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og DNB Market.

PMI måler vareflyten i bedriftene, og tallene kan påvirke valutakurser og rentemarkeder.

PMI-indeksen består av delindeksene ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leveringstid og lager av innkjøpte varer.

Verdier over 50 kan være et uttrykk for økt aktivitet eller vekst.

Indekstall under 50 kan være et uttrykk for nedgang.

Ferske PMI-tall publiseres normalt første virkedag i måneden.

Om lag 300 norske innkjøpssjefer mottar hver måned et elektronisk spørreskjema der de blir bedt om å vurdere bedriftens behov for varer og tjenester. Kilde: NIMA

Nye ordre trekker ned

Ifølge DN er det spesielt antall nye ordre for eksportbedrifter i norsk industri som trekker ned PMI-indeksen. Delindeksen for nye ordre for eksportbedriftene har falt til 45,8 poeng, og ifølge NIMA indikerer verdier under 50 en negativ utvikling.

Det er ifølge Jullum ganske dramatisk. Direktør i Norsk Industri, Knut Sunde, er derimot ikke bekymret. Til DN sier han at vi ikke bør vurdere PMI-tallene fra måned til måned, og at selv om det er litt lavere tall enn tidligere viser andre indikatorer fremdeles god aktivitet i norsk industri.

Svakere etterspørsel

Seniorøkonom i DNB Markets, Kyrre Amdal, er delansvarlig for PMI-indeksen. Han sier til DN at at en tydelig nedgang i antall eksportordre, som vi nå ser, betyr at svakere etterspørsel i verden kan ha begynt å slå inn i norsk industri.

Selv om fallet er veldig kraftig kan det være påvirket av tilfeldigheter.