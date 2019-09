Færre passasjerer reiste med Norwegian i august

Norwegian hadde en nedgang på over 110.000 passasjerer i august sammenlignet med samme måned i fjor, men lønnsomheten øker.

Totalt fløy 3.503.913 passasjerer med Norwegian i august, noe som er en nedgang på 3 prosent fra august i fjor.

Norwegian fremhever likevel at de tjener mer per passasjer, og at fyllingsgraden i august var på 90 prosent, som er en økning på 0,4 prosentpoeng.

– Trafikktallene viser at flyene er fullere, og at enhetsinntektene er høyere. I tråd med strategien om å gå fra vekst til lønnsomhet flater veksten nå ut. Vi er også godt fornøyd med utsiktene for billettsalget fremover, spesielt på interkontinentale ruter og i Norden, sier fungerende konsernsjef og finansdirektør i Norwegian, Geir Karlsen, i en pressemelding.

Også i juni og juli opplevde Norwegian passasjerfall sammenlignet med tilsvarende måneder i fjor. Totalt har likevel passasjertallet økt med 1,7 millioner i løpet av året, en økning på 5 prosent.



Selskapet gjennomførte 99,4 prosent av de planlagte flygningene i august, mens punktligheten var på 76,2 prosent.

Norwegian skriver i pressemeldingen at punktligheten ble negativt påvirket av generelle sommerforsinkelser i europeisk luftrom utenfor deres kontroll. I tillegg har selskapets bruk av innleiefly påvirket punktligheten negativt.

