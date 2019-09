Fagbevegelsen knuser Høyres rike onkler: Pøser inn 26 mill. for å vinne valget

Fagbevegelsen bruker 21,9 millioner på partibidrag. I tillegg pøser de inn 4 millioner kroner på egne kampanjer i valgåret.

Det har spisset seg til i årets valgkamp og fagbevegelsen har giret opp for å vinne valget. Totalt viser Nettavisens gjennomgang av partibidrag at fagbevegelsen bestående av LO, Fagforbundet og Fellesforbundet totalt har gitt bidrag på 21,9 millioner kroner i 2019.

Bidragene går i all hovedsak til Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. I tillegg har Rødt fått et mindre beløp.

Fagbevegelsens satsing er en nært 20 prosent økning fra forrige kommunevalgkamp, hvor de brukte totalt 18,3 millioner kroner på partibidrag.

Seks mill. på egne kampanjer

Nettavisen Økonomi har etterspurt oversikter fra både LO, Fagforbundet og Fellesforbundet over egne kampanjer knyttet til valgkampen. Organisasjonene opplyser at de har gjennomført eller skal gjennomføre kampanjer med en prislapp på drøyt fire millioner kroner.

Se lengre ned i saken for oversikt over hvordan fagbevegelsen bruker pengene.

Fagforbundets kommunikasjonssjef Kjell-Erik Kallset forklarer til Nettavisen at det er spesielt sakene «Ja til bedre velferd», «Nei til profitt i velferden» og «Gi oss trygge jobber» som er hovedsakene deres.

Alle organisasjonene har også egne «bruk stemmeretten» kampanjer. De oppgir ikke hvem velgerne bør stemme på, men fremhever hovedsakene deres, som er i overenstemmelse med de rødgrønne partienes politikk.

Høyre får 11,3 mill.

Til sammenligning mottar partiet Høyre omtrent 11,3 millioner kroner fra næringslivet og rike onkler. De største bidragsyterne er Christen Sveaas og Stein Erik Hagen. De har overført henholdsvis 2,3 millioner kroner og 2 millioner kroner. Sveaas har i tillegg overført én million kroner til Frp.

RIK ONKEL: Christen Sveaas er Høyres største bidragsyter, med 2,3 millioner kroner via sitt investeringsselskap Kistefos AS. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Hverken Christen Sveaas eller Stein Erik Hagen har ønsket å kommentere hvorfor de gir partibidrag. Enkelte vil hevde det sannsynligvis er grunnet at de er enige med Høyres politikk.

Massive ressurser

Generalsekretær i Høyre, John Ragnar Aarset mener oversikten viser de heftige musklene til fagbevegelsen.

– Jeg synes det er svært interessant å få synliggjort hvor massive ressurser LO-familien setter inn i partipolitisk påvirkning, både alle millionene overført direkte til Ap og andre partier på venstresiden og omfanget av deres egen valgkampvirksomhet, sier Aarset til Nettavisen Økonomi.

MUSKLER: Generalsekretær John Ragnar Aarset i Høyre mener fagbevegelsen viser hvilke kraftige muskler venstresiden har. Foto: Ole Berg-Rusten (NTB scanpix)

I tillegg til de store bidragene og egne kampanjer har også fagbevegelsen en rekke ansatte som jobber kontinuerlig gjennom året med å fremme deres saker. Dette har det ikke vært like enkelt å beregne utgiftene ved.

– Høyres dugnadsarbeid for å skaffe store og små bidrag til våre egne valgkamper blir ikke mindre viktig i årene som kommer, når vi ser den økonomiske styrken til Ap og venstresiden, sier Aarset.

– Hva bruker dere bidragene til?

– Opplæring av kandidater, regionale kampanjemedarbeidere, husbesøk, trykt reklame, radioreklamer, sosiale medier og målinger, opplyser Aarset.

LO på Aps morgenmøter

Under et arrangement på Arendalsuka i august, ble kommunikasjonssjef i Arbeiderpartiet Jarle Roheim Håkonsen spurt om de hadde rutiner sammen med fagbevegelsen.

SPINN: Jarle Roheim Håkonsen (t.h.) er kommunikasjonssjef i Ap. Han bekrefter at LO og Ap har morgenmøter sammen under valgkampen. Her sammen med Ap-leder Jonas Gahr Støre (t.v.). Foto: Berit Roald (NTB Scanpix)

– Det er en tendens til sammensveising av morgenrutinene på Youngstorget for tiden, sa Aps kommunikasjonssjef med henvisning til LOs hovedkontor og Aps partikontor som begge holder til på Youngstorget i Oslo.

– Dere har morgenmøter sammen? Spurte ordstyrer.

– Noen ganger i uken så sitter vi sammen og utveksler hva vi skal gjøre, bekreftet Håkonsen.

Håkonsen har ikke besvart Nettavisens henvendelser om å kommentere denne saken.

Dette bruker de penger på

Fagorganisasjonene mener hovedhensikten med å lage egne kampanjer er å få medlemmer og støttespillere til å bruke stemmeretten. De vil også påvirke for å fremme viktige saker for organisasjonene, som er vedtatt av de tillitsvalgte.

Fagforbundet som har over 370.000 medlemmer, oppgir at de satser tungt på sosiale medier i valget.

– Akkurat nå kjører vi en kampanje med annonser i en del aviser og gjennom sosiale medier, der vi nettopp fremmer våre saker og oppfordrer om å stemme på politikere som er enige med oss. Vi bruker omtrent 800.000 på kampanjen i sosiale medier som Facebook, Instagram og Snapchat, sier kommunikasjonssjef Kjell-Erik Kallset i Fagforbundet.

LO oppgir at de ikke peker på enkeltpartier i egne kampanjer, men oppfordrer medlemmene til å bruke stemmeretten. Totalt har de omlag 1 million medlemmer.

– Vi har en kampanje for å få medlemmene våre til å bruke stemmeretten der vi også har presentert kandidater med faglig bakgrunn som stiller til valg, fra ulike partier. Vi har også en vervekampanje rettet særlig mot studenter, sier kommunikasjonssjef Jenny Ann Hammerø i LO.

Norges største fagorganisasjon satser også på en radiokampanje på P4 for å få folk til å bruke stemmeretten. Prislappen på denne kampanjen er 700.000 kroner.

Ikke like populært

I fagorganisasjonen YS sitt arbeidslivsbarometer ble medlemmer i LO spurt om fagbevegelsen er for tett koblet til politiske partier. 3 av 10 fagforeningsmedlemmer sa seg enig, og 40 prosent blant den generelle befolkningen.

Fellesforbundet er organisasjonen som i år bruker minst på bidrag til partiene og egne kampanjer. Ifølge egne tall har de omtrent 160.000 medlemmer landet over.

En av kampanjene de satser på i valget er «Stem på en arbeider», en kampanje hvor de løfter frem 25-30 lokale kandidater på kommunelister som er medlemmer av Fellesforbundet. Kampanjen fordeler seg på Facebook-reklame og avisannonser.

Kommunikasjonssjef André Nerheim i Fellesforbundet opplyser at i tillegg til tallene de har oppgitt til Nettavisen Økonomi, har de brukt litt penger knyttet til tariffoppgjøret. Neste år er det hovedoppgjør, og de lover å komme sterkere tilbake med mer pengebruk til den tid.

Ap: – Vi er stolte

STOLT: Kjersti Stenseng er partisekretær i Arbeiderpartiet. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng, svarer at hun er stolt av støtten fra fagbevegelsen.

– Jeg er stolt av Arbeiderpartiet for støtte fra fagbevegelsen og organisasjoner som kjemper for hele faste stillinger, mot privatisering og for bedre rettigheter for arbeidsfolk, skriver hun i en SMS til Nettavisen.

